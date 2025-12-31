¡Ú¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Û¡Öæ·ÃÑ¿´¡×¢ª¡ÖÈáÁÔ´¶¡×¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÏÃÂê¡Ö1¿ÍËÜÊª¤¬¤¤¤ë¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ìwww¡×
¢£¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡¡Öº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ "ÅÜÅó¤Î60Ê¬"Ê¿À®¡¦ÎáÏÂºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î°ìËë¡Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥«¥¤¡õ¥Þ¥µ¥Ò¥í¤¬æ·ÃÑ¿´¤Î¡Öæ·ÃÑ¿´¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡õ²Ã²ì¡Ê¤«¤¬²°¡Ë¡õÂîÌé¡ÊÅÚº´·»Äï¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡ÖÈáÁÔ´¶¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¤Î¡ÖÈáÁÔ´¶¡×¤òÈäÏª¤·¤¿3¿Í¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á
¡¡¸µ¡¹¡ÖÈáÁÔ´¶¡×¤ÏÎëÌÚ¤È¡¢»³ËÜÇî¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ÎëÌÚ¤Î¤ß¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Öæ·ÃÑ¿´¤«¤é¤ÎÈáØÈ´¶¤è¤¹¤®¤ëwwwwww¤·¤«¤âËÜ¿Í¤ª¤ë¤·wwwwwww¡×¡ÖÈáÁÔ´¶¡¢1¿ÍËÜÊª¤¬¤¤¤ë¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÈáØÈ´¶¤ä¤Ð¤¤¡¢²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ìwww¡×¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤È¤«¤¬²°¤ÈÅÚº´·»Äï¤ÇÈáÁÔ´¶¤Ï¥¢¥«¥ó¤Æwwww¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸á¸å1»þ¤Ë³«±é¤·¡¢¸á¸å7»þº¢¤Ë½ª±éÍ½Äê¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
