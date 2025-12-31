¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡×¹ÈÇòÅöÆü¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¡×¤ÈÓñ¤«¤ì¡Ä¡È¥¢¥¥ÐÏÈ¡É¤À¤Ã¤¿AKB48¤¬¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¡¡NHK¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¡¢AKB48¤¬2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î12·î8Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤«¤é¤âÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê°Ê¾å¡¢Â´¶È½ç¡Ë¤Î8Ì¾¤¬½¸·ë¤·¡¢¡ÖAKB48 20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤Ê¤É4¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
2011Ç¯¡¢Âè3²óÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç¤ÎAKB48¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¥¢¥¥ÐÏÈ¡×¤Ç2007Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì
¡¡AKB48¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ïº£²ó¤Ç13²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¡£½é½Ð¾ì¤Ï2007Ç¯¡£2005Ç¯¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤òµòÅÀ¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤·¤ÆËèÆü¤Î¸ø±é¤ò»Ï¤á¤Æ2Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÓË°ö¤Ë¤â¶á¤¤´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î½Ð¾ì¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½©ÍÕ¸¶È¯¤Î¥ª¥¿¥¯¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃæÀîæÆ»Ò¤ä¥ê¥¢¡¦¥Ç¥£¥¾¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥¢¥¥ÐÏÈ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ð¾ìÈ¯É½¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö½©ÍÕ¸¶¤Î¥ª¥¿¥¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¡Ä¡Ä¥¹¥´¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¡¢¤¢¤²¤¯¡Ö¥¢¥¥Ð48¡Ê¤è¤ó¤¸¤å¤¦¤Ï¤Á¡Ë¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÎÀÀ¤¤¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡ØAKB48¤µ¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÈ¿±þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1´üÀ¸¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤ÀÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¢¥¥Ð¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¡¢¡Ô²ù¤·¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¿´¤ÎÃæ¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é¡ØÀäÂÐ¤Ë¡ÖAKB48¡Ê¥¨¡¼¥±¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥¨¥¤¥È¡Ë¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤Î¤Á¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤ÊÔ½¸Éô¡¦ÊÔ¡ØAKB48¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡¡¸¦µæÀ¸¸ø¼°¶µËÜ¡Ù½¸±Ñ¼Ò¡¢2011Ç¯¡Ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢2´üÀ¸¤ÎµÜß·º´¹¾¤Î¾Ú¸À¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½é½Ð¾ì¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¥ÐÏÈ¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÈ¤Ç²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Þ¤ÀÀ¤¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½Ð¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦¡Ê¡ØÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ù2015Ç¯6·î¹æ¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸¦µæÀ¸¤â´Þ¤áÁíÀª48Ì¾¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£µÜß·¤Ï¡Ô¤Þ¤ÀÂç¿Í¿ô¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Æ±¤¸°áÁõ¤òÃå¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡×¤È¤¤¤¦»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡Õ¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±¾å¡Ë¡£
¡¡ËÜÈÖÅöÆü¤â¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¡×¤ÈÏ²¼¤ÇÃ¯¤«¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Ë¤¤¿¡£1´üÀ¸¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Ï¤³¤ì¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÄã¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤É¤ó¤É¤óÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ï¤º¤«1Ê¬35ÉÃ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤Ã¤¿¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è½ÐÈÖ¤È¤¤¤¦Ä¾Á°¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸å¤í¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤à¤È¡¢¹â¶¶¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¡Ö¹ÈÇò¤ò¸«¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£Ê÷´ß¤â¤³¤Î¤È¤¡¢·ëÀ®Åö½é¤Ï·à¾ì¤ËÁ´Á³´ÑµÒ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶³´¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Î¤¾¤ó¤À¡£
¡¡AKB½é¤á¤Æ¤Î¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤ï¤º¤«1Ê¬35ÉÃ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤Ï2006Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤òÁ´¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢Àº°ìÇÕ¤Î¾Ð´é¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤ÆÃæÀîæÆ»Ò¤ä¥ê¥¢¡¦¥Ç¥£¥¾¥ó¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢¥¢¥¥ÐÏÈ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ë¤Ï¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤¬Æ±¤¸¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡î-ute¤äBerryz¹©Ë¼¤È½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç1¡Á4´ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¹¤Ç¤ËÁ´°÷Â´¶È¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤È¤¯¤é¤Ù¤ë¤È°ìÈÌ¿Íµ¤¤Ë¤«¤²¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²ó¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎAKB¤Ï¹ÈÇò¤Ç¤Î°·¤¤¤«¤é¤â¤¢¤¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÀ¤´ÖÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤¯¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥â¡¼Ì¼¡£¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
CD¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÅÐ¾ì¤Î¾×·â
¡¡AKB48·à¾ì¤ËË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¡¢Ï¢Æü¡¢¤½¤ÎÌë¤Î¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¦¤¿¤á·à¾ìÁë¸ý¤Ë¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÍâ2008Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡¤¬»öÁ°¥á¡¼¥ë¤Ç¤ÎÃêÁªÀ©¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£½çÄ´¤Ë¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤³¤ÎÇ¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼8th¥·¥ó¥°¥ë¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á2008¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎCD¤ò·à¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Á´44¼ïÎà¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤«¤é1Ëç¤¬¤â¤é¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¹¤ì¤ÐÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¾å¤ÎÉÔ¸øÀµ¤Ê¼è°ú¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±Ãæ»ß¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤²¤¯¡¢¤³¤Î·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇAKB¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÃ»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿CD¤¬¡¢¤½¤Î¸å8¥ö·î¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð¤»¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡8·î¤Ë¤Ï½é¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëSKE48¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢10·î¤Ë¤Ï·à¾ì¸ø±é¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¤¯10·î¡¢AKB48¤¬¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÁ°ÅÄÆØ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢SKE48¤«¤éÅö»þ11ºÐ¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤¬È´Å§¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ÈÇò
¡¡AKB¤¬¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¡¢¤½¤ì¤âÃ±ÆÈ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£11·î¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AKB¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤Î¼èºà¤Ç1´üÀ¸¤ÎÂçÅçËã°á¤¬¡Ö¹ÈÇò¤È¤¤¤¨¤ÐNHK¥Û¡¼¥ë¡£¤¤ç¤¦¤ÏºÇ¸å¤Î¤ª´ê¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢·ë¶É¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡3´üÀ¸¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤¬¹¥Ä´¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤ä°ÅÅ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÏÈà½÷¤ËÂç¤¤ÊÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ò¡Ô¤³¤ÎÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÉáÄÌ¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ËÅÅ¼Ö¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤Î¤»¤Ä¤Ê¤µ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ËAKB48¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡Ê¡ØÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ù2015Ç¯7·î¹æ¡Ë¡£¡Ó
¡¡2´üÀ¸¤Î½©¸µºÍ²Ã(¤µ¤ä¤«)¤â¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£Âç³¢Æü¤ò´Ö¶á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë°ì¿Í½Ð¤«¤±¡¢¤½¤Î·úÊª¤òÁ°¤Ë¡ÖÍèÇ¯É¬¤º¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÊÁ°·Ç¡¢¡ØAKB48¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¡Ë¡£
¡¡AKB¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤³¤ÎÍâÇ¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2009Ç¯7·î¡¢¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ò²Î¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤ë¡ÖAKB48ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤ÎÂè1²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾å°Ì7¿Í¤ÏÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦ÅÏÊÕËãÍ§¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¤Ç¡¢¡Ö¿À7¡Ê¥»¥Ö¥ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£10·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖRIVER¡×¤ÏAKB¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë°®¼ê²ñ¤Ë¤â¡¢½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ²ñ¾ì¤âÅö½é¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î²°¾å¤äÃó¼Ö¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¤¤¾ì½ê¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÁíÀª72Ì¾¤Ç¤ÎÇ°´ê¤ÎÃ±ÆÈ½é½Ð¾ì
¡¡¤½¤·¤Æ11·î23Æü¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢AKB¤ÏÁ°Ç¯²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ë¡£È¯É½»þ¡¢¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯¤È¤È¤â¤ËÀéÍÕ¤Î¥é¥¸¥ª¶Ébayfm¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¡¢½©¸µ¤«¤é½Ð¾ì·èÄê¤ÎÂè°ìÊó¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡Ç°´ê¤Î¹ÈÇòÃ±ÆÈ½é½Ð¾ì¤ÇAKB¤Ï¤Þ¤º¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¤¬¡ÖRIVER¡×¤ò²Î¤¤¡¢¶Ê¤¬¡ÖÎÞ¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÁíÀª72Ì¾¤¬¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤òÂçÅçÍ¥»Ò¤Ï¡ÔËÜÅö¤Ë¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤³¤ì¤¬AKB48¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤â¡ØAKB48¤À¡ª¡Ù¡Ø¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢2007Ç¯¤Î»þ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁ°·Ç¡¢¡ØAKB48¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¡Ë¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
