¡¡2025Ç¯10·î29Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ®¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼²°¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼ÖÂÎ¤ËÅ½¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛ¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò°õºþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤òÆ°¤«¤¹ÅÅµ¤¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢À¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¡Öe¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥¹¥º¥¤Î3¼Ò¶¦Æ±¤ÇBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¾¦ÍÑ·Ú¥Ð¥óEV¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½ºÑ¤ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²óJMS2025¤Î²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾èÍÑ¸þ¤±¤Ç¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¤Î¾åµé»ÅÍÍ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿EV¤Î»²¹Í½ÐÉÊ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¡¼¤Ë½à¤¸¤¿¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤äLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤â¥¢¥È¥ì¡¼ÍÑ¤Î¥ª¥Õ¥Ó¡¼¥È¥«¡¼¥¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤Êe¥¢¥È¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤é¤·¤¯1500W¤ÎµëÅÅµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¹¤¤¼ÖÆâ¤ÏÉ¸½à»ÅÍÍ¤Î¥¢¥È¥ì¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¯¥ë¥Þ1Âæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¼ñÌ£¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ë´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¤è¤ê¤â¡¢ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥È¥ì¡¼¤ÎÊý¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¡¼¥à¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢e¥¢¥È¥ì¡¼¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡e¥¢¥È¥ì¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥È¥è¥¿¡¦¥¹¥º¥¶¦Æ±³«È¯¤ÎBEV¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë3¼Ò¹çÆ±¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò³«È¯¤·¡¢¼ÖÂÎ³«È¯¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£´°À®¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¥È¥è¥¿¤È¥¹¥º¥¤ËOEM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡EV¤È¤Ê¤ëe¥¢¥È¥ì¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·EV²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¿±Æ¶Á¤«¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê8PR¡ÊÄÌ¾ï¤Ï6PR¡Ë¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤âÂç·¿¤Î¤â¤Î¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂç·¿¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤·Á¾õ¤Î¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¼þ¤ê¤ØÆÃ¤ËÃíÎÏ¤·¡¢ÊüÇ®À¤ä¶¯ÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢e¥¢¥È¥ì¡¼¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤ò12¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä¡Ê¸½¹Ô·¿¥¢¥È¥ì¡¼¤ÈÆ±¥µ¥¤¥º¡Ë¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÂç·¿²½¤ò¥Û¥¤¡¼¥ë¥¤¥ó¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë±Æ¶Á¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Îº¬À¤¬¡¢¤³¤Î12¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ë¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ±ä¤Ó±ä¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿e¥¢¥È¥ì¡¼¤ÎÅÐ¾ì»þ´ü¡£²ñ¾ì¤ÎÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤Î´°À®ÅÙ¤«¤é¤ß¤Æ¤â¡¢2026Ç¯¤Î½Õº¢¤Ë¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ò³¹Ãæ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£