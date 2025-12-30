¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ËÜÎÝÂÇ²¦¥·¥å¥ïー¥Ðー¤òÎ¿¤¤¤À¡Ö¿¿¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¡×¡¡¥Ê¡¦¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡È¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤Î»ØÉ¸¡É¤È¤Ï¡©
2025Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤Þ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥êー¥º¡Ë¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¤³¤½¥·¥å¥ïー¥Ðー¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ·â»ØÉ¸¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Ë·³ÇÛ¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¿¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¡×¤ò¼¨¤¹¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤Î¾Ú¤òMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤ë¡£
¢£ÄÌ»»¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤¬°ÂÄê
Ìîµå¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹ÂÇÎ¨¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ®ÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÃ±ÂÇ¡á1¡¢ÆóÎÝÂÇ¡á2¡¢»°ÎÝÂÇ¡á3¡¢ËÜÎÝÂÇ¡á4¡×¤Ç·×»»¡£¹ç·×ÎÝÂÇ¿ô¤òÂÇ¿ô¤Ç³ä¤ê¡¢1ÂÇ¿ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÂÇÎ¨¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÃ±ÂÇ¤Ç10ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡×¤ÎÁª¼ê¤È¡Ö1ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç10ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡×¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¤É¤Á¤é¤âÄ¹ÂÇÎ¨.400¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÉÔ´°Á´¤ÊÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ¹ÂÇÎ¨¤«¤éÃ±ÂÇ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò½ü³°¤·¤¿¡ÖISO¡ÊIsolated power¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¿ô»ú¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿Áª¼ê¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ÇÎÉ¤¤¡£Ã±ÂÇ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÆóÎÝÂÇ°Ê¾å¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö.250°Ê¾å¤Ç¥ªー¥ë¥¹¥¿ーµé¡×¡Ö.200¤ÇÍ¥½¨¡×¡Ö.150¤Û¤É¤ÇÊ¿¶ÑÅª¡×¡£2025Ç¯¤Î¥á¥¸¥ãーÁ´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Ï.159¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥Úー¥¸¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ç¡ÖISO¡×¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¼Ô¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¤Ç¡Ö.357¡×¡¢60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥íー¥êーÊá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Êー¥º¡Ë¤¬¡Ö.342¡×¤ÇÁ´ÂÎ2°Ì¡£¥Ê¡¦¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂçÃ«¤¬¡Ö.340¡×¤ÇÁ´ÂÎ3°Ì¡¢¥·¥å¥ïー¥Ðー¤¬¡Ö.323¡×¤Ç4°Ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¥¢¡¦¥êー¥°ISO¥é¥ó¥¥ó¥°
2025Ç¯¥Ê¡¦¥êー¥°ISO¥é¥ó¥¥ó¥°
Ç¯´Ö4Áª¼ê°Ê¾å¤Î.300Ä¶¤¨¤Ï¡¢2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡£Ä¾¶á5Ç¯´ÖÄÌ»»¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê.343¡Ë¤ÈÂçÃ«¡Ê.321¡Ë¤Î¤ß¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£