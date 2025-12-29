¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬º£µ¨ºÇÄ¹¤Î4Ï¢¾¡¡Ä¥¥ã¥ê¥¢14Ç¯ÌÜ¤Î¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î55ÆÀÅÀ
¡¡12·î29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¤Ç¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ø°ìÅÙ¤â¥êー¥É¤òµö¤µ¤º¡¢ºÇÂç26ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ112－99¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ï¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ó°Ì¤Î24¾¡8ÇÔ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¡¦¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°110.9¤Ç¥êー¥°2°Ì¤Î·ø¼é¤ò¸Ø¤ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï¾å°Ì¥Áー¥à¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£ÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¤¥Ó¥Ä¥¡¡¦¥º¥Ð¥Ã¥Ä¤ò¥±¥¬¤Ç·ç¤¯Ãæ¡¢¥Áー¥à¤Ïº£¥·ー¥º¥óºÇÄ¹¤Î4Ï¢¾¡¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¡£ÆÀ°Õ¤Î¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Ë²Ã¤¨¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Ê¤É¹â³ÎÎ¨¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨65.4¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê17¡¿26¡Ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨50.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê5¡¿10¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨94.1¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê16¡¿17¡Ë¤Ç·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Ç¥¥ã¥ê¥¢14Ç¯ÌÜ¤Î¥ì¥Êー¥É¤Ï¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º»þÂå¤Î2019Ç¯1·î2Æü¤Î¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç»Ä¤·¤¿45ÆÀÅÀ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î55ÆÀÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢55ÆÀÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¹¥Æ¥£ー¥ë3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¹¶ËÉÎ¾ÌÌ¤ÇÂçË½¤ì¡£¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Àµ¼°¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1973－74¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¡¢1»î¹ç¤Ç55ÆÀÅÀ¡¢5¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»Ä¤·¤¿NBA»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á50Ç¯´Ö¤Ç50ÆÀÅÀ¡¢10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢5¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¤¿¥Ïー¥Ç¥ó¤Ë¼¡¤°2¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¡£
¡¡¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤Ç¥ì¥Êー¥É¤¬»Ä¤·¤¿55ÆÀÅÀ¤Ï¡¢11·î23Æü¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Ç¥Ïー¥Ç¥ó¤¬Ã¥¤Ã¤¿55ÆÀÅÀ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤ÎµåÃÄºÇÂ¿ÆÀÅÀ¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3»î¹ç¤Ç¡¢¥ì¥Êー¥É¤Ï¶Ã°Û¤ÎÊ¿¶Ñ41.3ÆÀÅÀ9.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.3¥¢¥·¥¹¥È2.7¥¹¥Æ¥£ー¥ë1.3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5Ï¢¾¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï31Æü¤Ë¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹Àï¤ØÎ×¤à¡£
