“M-1準優勝”ドンデコルテ渡辺銀次、自撮り棒持ち歩くのは「フワ様のマネをすれば…」
漫才日本一を決める今年の「M-1グランプリ2025」で、準優勝だったお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次（40歳）が、12月29日に放送されたバラエティ番組「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025」（朝日放送）に出演。自撮り棒を持ち歩いている理由について語った。
毎年年末恒例の大型特番「八方・今田のよしもと楽屋ニュース」。この日、「M-1」でドンデコルテと初対面だったというMCの今田耕司が、渡辺のキャラクターについて、「オレの中では“銀次様”やねん。カリスマのオーラが出てたから」と、ネタの中の芸風がそのままのキャラクターだと思っていると語る。
しかし、普段の渡辺を知るエルフ・荒川から「（渡辺は）コミュニケーション取るために、自撮り棒をずっとやってらっしゃって。だから、皆さんは“教祖様”やと思ってますけど、本当の芸風はフワちゃんさんなんです」という“訂正”が入った。
渡辺は、自撮り棒を持ち歩いている理由について「SNSが、本当に何をつぶやいて良いかわからなくて。どうする？ってなったときに『自撮り棒だ…』と。フワ様のマネをすれば…そういう算段のもと」と話し、今田は「ほかの人気者の芸人と一緒に写って投稿すれば、たくさんのいいね！いただけますもんね」「人の借りてある程度の小銭を稼ぐ」と理解。
渡辺は「そういうことです」と頷き、今田は「さすが銀次様」とひれ伏し、ほかの出演者に「協力せえよ！稼いでるんやから、みんな」と語った。
