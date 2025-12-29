大谷翔平は10位タイ…今季の飛距離ランキング

MLBは公式インスタグラムで今季の飛距離ランキングを公開した。10位タイには打球飛距離469フィート（約143メートル）で、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手とドジャースの大谷翔平投手がランクインしている。

10位タイに入った大谷の本塁打は、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦のチャド・パトリック投手から打った1試合2本目の本塁打で、同僚のフレディ・フリーマン内野手も衝撃の飛距離に頭を抱えている様子だった。

また、3位にはエンゼルスのマイク・トラウト外野手が4月19日（日本時間20日）のジャイアンツ戦でランデン・ループ投手から放った484フィート（約147.5メートル）の本塁打がランクイン。2位もトラウトが放った本塁打で、9月20日（同21日）のロッキーズ戦にジェイデン・ヒル投手から打った通算400号が入った。飛距離は485フィート（約147.8メートル）だった。

1位にはアスレチックスのニック・カーツ内野手が放った493フィート（約150.3メートル）のアーチが選出された。9月13日（同14日）のレッズ戦でスコット・バーロウ投手から放った衝撃の一発にファンは「ニック・カーツは最近見た中で最も危険な若手打者の1人」「カーツ＞ジャッジということだ」「493フィートはヤバすぎ」「カーツのパワーはすごい」などの声がファンから上がった。

さらには「カーツは次世代のトラウトだ」「フリーマンが退団したら、カーツはドジャースに加入しそう」「カーツ。マジかよ」など、出現した“超新星”に期待の声が飛んでいた。（Full-Count編集部）