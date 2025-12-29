ママさんが6時間ぶりに帰宅したら、ワンコはまるで数日ぶりに会えたかのように大喜びして…？愛を感じる再会シーンが反響を呼んでいます。

【動画：ドアの前で『ママの帰り』を待つ犬→ようやく帰ってきて…あまりにも尊い後ろ姿と『6時間ぶりの再会の瞬間』】

大好きなママが6時間ぶりに帰宅

TikTokアカウント「1112rau」に投稿されたのは、ママさんが約6時間ぶりにお家に帰ってきて、ビションフリーゼの「RAU」くんと再会した時の様子です。お留守番中はお姉ちゃんが一緒にいてくれたのですが、とにかくママさんが恋しくて仕方ないRAUくん。部屋のドアの前に座り込み、「まだかな～」と健気に帰りを待っていたそう。

そして帰宅したママさんがドアを開けた瞬間に、RAUくんは大喜び！しっぽを振りながらママさんの足に飛びついて、「おかえり！待ってたよ」と熱烈大歓迎したそうです。

ワンコの熱烈大歓迎！

ママさんが部屋の中に入ると、RAUくんも「わんわんっ」と歓喜の声を上げたり、何度も飛びついたりしながら後をついてきたそう。喜びを爆発させてピョンピョン飛び跳ねる姿を見て、「ジャンプ力高くない？」とママさんやお姉ちゃんはびっくり。どうやらママさんへの愛が強すぎて、いつもよりジャンプ力がアップしているようです。

まだまだRAUくんの興奮はおさまらず、ママさんが床に座るとドーンとタックル！さらにママさんのお膝の上で大はしゃぎしたり抱きついたりして、改めて大歓迎してくれたとか。まるで何日も会えていなかったかのような歓迎ぶりが、たまらなく愛おしいです。

たっぷり甘えてご満悦

ようやく落ち着いてきたら、RAUくんは本格的に甘えん坊モードに突入。ママさんを笑顔で見つめていたかと思ったら、おしりを向けてお座りして「ナデナデして」と要求したそう。

そしてママさんにたっぷり撫でてもらっているうちに、お膝を枕にゴロンと寝転がってくつろぎ始めたRAUくん。数分後にはおへそ丸出しの状態で、ご満悦の表情を浮かべていたそうですよ。

この投稿には「愛おしいですね～」といったコメントが寄せられ、RAUくんとママさんの愛に溢れた再会シーンは多くの人の心を温めてくれることとなりました。

RAUくんの可愛い姿やご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「1112rau」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「1112rau」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。