12月28日、高知競馬場で行われた9R・満天星特別（2歳・ダ1800m）は、赤岡修次騎乗の1番人気、バリジグリー（牡2・高知・細川忠義）が快勝した。2馬身差の2着に2番人気のカントリービクター（牡2・高知・別府真司）、3着にパーティーメロディ（牝2・高知・宮川浩一）が入った。勝ちタイムは2:05.5（良）。

レース序盤、カントリービクターが先行、エスケーブラッド、ガディスビクトリアらが続いてバリジグリーは中団で進行。2週目向こう正面でペースを上げたトサノデイジーを追ったバリジグリーが、3コーナー過ぎで内から位置取りを上げてカントリービクターに迫りつつ迎えた最後の直線。バリジグリーが末脚を発揮し直線半ばでカントリービクターを捉え、勢いそのままに1着でゴールした。カントリービクターは2馬身差の2着に粘った。10戦目のバリジグリー、デビュー戦の勝利以来、2勝目で準重賞勝利を果たした。

【高知・長浜特別】大混戦の直線叩き合いを制す！ サノノエスポが準重賞勝利

「吉村くんが動くまで我慢した」

1着 バリジグリー

赤岡修次騎手

「初めて乗る馬でどんな馬なのか分かっていなかったのですが、跨って返し馬をした感じでは、事前に聞いたかかる感じもなく、あとはゲートを出てどれだけハミ取るかなと思って乗りました。割とスタートも早くきれて、いつでもいけますという感じを見せてくれましたが、慌てずじっくり吉村くんが動くまで我慢しました。新馬戦も強い勝ち方をしていましたし、この距離であれだけの脚が使えるので、長い距離にも適性があると思います」

バリジグリー 10戦2勝

（牡2・高知・細川忠義）

父：モーニン

母：クインズストリーク

母父：ゴールドアリュール

馬主：西森鶴

生産者：ヤスナカファーム

【全着順】

1着 バリジグリー

2着 カントリービクター

3着 パーティーメロディ

4着 ピースドライブ

5着 トサノデイジー

6着 ガディスビクトリア

7着 キヨスリョウマ

8着 スノープリンス

9着 リジョイシファイ

10着 エスケーブラッド

11着 ルゼンチ

出走取消 エートゥージー