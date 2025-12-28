「クマ対策に浄水器まで！モンベル推薦サバイブギア」【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】

【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】

サバゲーやアウトドアなど多くの趣味を持つ板倉さんは、その様子を自身のYouTubeチャンネルでも公開中。ここでは“出張版”として、板倉さんが趣味に関するモノやコトに触れ、さらに満喫するためのヒントを探っていきます！

＜vol.16＞

「クマ対策に浄水器まで！モンベル推薦サバイブギア」

高機能かつ便利な自社製をはじめ、多くのアウトドア製品を扱うモンベル。今回は「あったら便利」「あってよかった」なアイテムにフォーカス！

＜今回ご紹介いただいたのはこちらの方！＞

株式会社モンベル

設楽文昭さん

広報部で自社が扱う製品の魅力を発信。着用してきた「スペリオダウン ラウンドネックジャケット」は板倉さんも愛用中とのことで、板倉さんが話すお気に入りポイントに深く頷いていた。

ーーアウトドア趣味を楽しむ身としては、今だとやっぱりクマが気になりますよね。板倉さんも熊スプレーを購入されて持っていっているそうですね。

板倉さん（以下敬称略）：（他社製品を）2〜3年くらい前に買って登山にも持って行きました。でも多分これのほうが射程距離も噴射秒数も長いと思うんですけど…。

設楽さん（以下敬称略）：これはセイバーというアメリカのブランドのものになりますね。

板倉：アメリカ！ 向こうのクマはもっとデカいですもんね…。

設楽：熊スプレー自体、十数年前だと年に数本売れる程度だったんですけど、数年前から、特にここ半年は売り切れや品薄になるほど注目されています。

板倉：やっぱり北海道とかで一番売れてるんですか？

設楽：おっしゃるとおり北海道や東北は特に問い合わせが多いですね。全国の直営店舗ではレンタルもできるようになっているほか、予約もネットからできるんですよ。

板倉：入山前にそれを借りて、下りたらデポジットするみたいな？ それいいですね！…でも僕、例えば周りに人がいる山頂とかで万が一暴発しちゃったら、みたいな怖さがあるんですよね。



ーー暴発防止みたいな機構は付いているんですか？

設楽：誤ってトリガーを引けないように安全ピン（セーフティークリップ）がありますよ。ただ、いざという場面ではなかなか冷静でいられないと思います。だから今日、板倉さんには試し打ちをしてもらいたいと思っていまして。

板倉：いいんですか！

設楽：はい！ 中身は無害なものが入っていますので。

板倉：（実際に構えて）じゃあ行きますよ。おー！ 結構噴射の勢いもありますね。

設楽：これはサンプルですが、実際はもっと距離が出ます。今だと5mも出ていないくらい。本物だと9mや12m先まで届くものも。

ーー板倉さん、噴射ボタンの感触はどうでした？ 硬かったり押しにくかったりとかあります？

板倉：いや、もう全然スッと押せます。（実際に使用している）動画とか見ていると反動とかあったのかなって思ってましたけど、別にない。でも本番だと当てられるかわかんないですよね。やっぱりあらかじめ脳内で動きを考えて決めておかないといけないですね。

ーーこれは一般のお客さんも同じように試し打ちできるんですか？

設楽：モンベル店舗にはこれに砂が入ったサンプルがありますよ。

――それはぜひ一度試してみたいですね。今回は、ベアスプレー以外にも頼りになるアウトドアギアをたくさんお持ちいただきました。では早速見ていきましょう！

板倉俊之

1978年1月30日生まれ。堤下敦とお笑いコンビ「インパルス」を結成。芸人活動だけでなく、小説やエッセイを執筆し作家としても活躍している。YouTube「板倉 趣味チャンネル」では愛車のハイエースとともに車中泊やキャンプを楽しんでいる様子を公開中。

X（旧Twitter）：@itazuratoshiyuk

YouTubeチャンネル：「板倉 趣味チャンネル」

■イザというときに役に立つ＆身を守る！ アウトドアを生き抜く注目サバイバルギア

セイバー

「フロンティアーズマン マックス ベアスプレー 272mL」（1万3200円）

アメリカ合衆国環境保護庁から認証も得た強力な熊撃退成分を配合した熊よけスプレー。誤噴射を防ぐため、付属のセーフティークリップ付き。噴射距離は12.0m、噴射可能時間7〜8秒。※メーカー測定値

モンベル

「ウォーターフィルター」（6600円）

携行性に優れたポータブル浄水器。ペットボトルに取り付けが可能で、ボトル内の水をろ過しながら直接飲むことができる。ろ過流量2.8L／分、重量50g

▲別売りの「フレックス ウォーターパック」（1.0L：2000円）シリーズとの互換性もアリ！

グレイル

「ウルトラプレスチタンピュリファイヤー」（3万5000円）

チタン製のプレス式浄水ボトル。独自の浄水・ろ過テクノロジーにより、わずか10秒で約500mLの水を浄化できる。耐久性、耐食性に優れるほか、アウターボトルは直火にも対応する。

▲アウターボトルに入れた水を上からプレスすることで、ろ過された水がインナーボトルに溜まる仕組み

ジェットボイル

「JETBOIL フラッシュ1.0L」（2万6000円）

クッカーとガスバーナーがセットになったアウトドア用調理器具。0.5リットルの水を約120秒で沸騰させる優れた沸騰スピードを誇る。容量1.0L、収納サイズ：Φ10.8×18.5cm

▲クッカーの底にはヒートロスを抑えるフラックスリングが。これにより高い熱効率が実現

■「イザ」に備えてイメトレ!? ベアスプレーの試し打ちに挑戦！

クマ対策として気になっていたという「ベアスプレー」を板倉さんが試し打ち。中身こそダミーだが、実際に構えて、ロックを外して…とクマに遭遇したイメージで動作を確認した。

■熊スプレーは実際に持っていると心強い！

最近の登山でも持っていきましたけど、ほかに登山者がいないようなところを歩いているときには、やっぱりスプレーがあると心強かったですね。仮に90％負けるとしても、100％じゃないぞ！ というか、何かしら対抗手段があるぞっていう。1人のときには「あ、持ってきてよかったな」って素直に思いましたね。

>> 連載【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号120-121ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／編集部 写真／湯浅立志（Y2）＞

