三浦大輔氏がインスタグラムで牧の結婚披露宴に出席したことを報告

今季までDeNAの監督を務めた三浦大輔氏が自身のインスタグラムを更新。牧秀悟内野手の結婚披露宴に出席したことを報告した。カーキのスーツの牧、黄色のドレスで花束を持った牧の妻との3ショットも公開。ファンも「幸せのお裾分けありがとうございます」と喜びの声を上げている。

三浦前監督は「おめでとう！ 幸せいっぱいの結婚披露宴！ お幸せに〜 ヨ・ロ・シ・ク!!」と投稿。2021年から指揮を執った三浦前監督にとって、2020年ドラフト2位で入団した牧は“同期”。日本を代表する打者へと成長を遂げ、2024年からはキャプテンも託した。

そんな2人の絆が見える投稿に、「番長お父さんみたいですね」「番長にお祝いされて最高すぎ！」「嬉しいお知らせありがとうございます」「素敵な奥さんをもらい横には番長まで嬉しそうに写る所もまた素敵」などの声が。また「おめでとー」「末永くお幸せに！ 奥様美人！」「カラフルなお花が似合う、明るくて可愛らしい奥様なんだろうな」「また横浜スタジアムでの豪快な1発をみせてください」「牧来年は絶対優勝と日本一を頼むぞ」といった祝福とエールも相次いだ。（Full-Count編集部）