今年4度目の防衛成功

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。プロでは初めての2戦連続判定勝ち。自身12年ぶり、異例の年間4試合目。敗れたピカソは試合後、会見には現れず病院に直行した。

ガードを固めたピカソに、キレのあるジャブを放っていく井上。2回は左ボディー、右フックと多才な攻撃でダメージを与え、観客を沸かせた。ピカソもガードを崩さず反撃のチャンスを窺うが、井上の優位は揺るがず。ただKO決着とはならず、3-0と完勝だったものの、井上はプロで初めて2戦連続の判定となった。

ピカソは試合後に病院へ直行。会見場には姿を見せなかったが、米専門誌「ザ・リング」公式YouTubeでは井上戦について語る映像が公開された。額や目元に生傷が残る顔だったものの、「とてもタフな試合だった。負けたとは感じていない。今回は実現できなかったが、夢はまだ続いている。世界王者になることだ。準備して強くなって戻ってくるよ」と語った。

実際の試合は、井上にフルマークをつけたジャッジがいたほどの完敗。強がりともとれる発言に、日本のファンからは「何言ってんだこいつ…」「なぜ誇らしげなのか分からない」「正直、ピカソ選手と陣営にはいろいろとガッカリや」「君は3-0の判定で、一部フルマークで、本調子じゃない井上に、手も足も出ずに負けたんだよ」「ただの恥晒しだ」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）