°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¸Î¶¿¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¤Ø¡ª¡ØÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¿·½Õ4»þ´ÖSP
¥ª¥È¥Ê´éÉé¤±¤ÎÃÎ¼±¤ä¥¹¥´¥¤ºÍÇ½¤ò·È¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¡ÊÀèÀ¸Ìò¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢À¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥â¥·¥í¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
2025Ç¯¤Ï¡ÖÌ¤´°¤ÎÀ¤³¦°ä»º¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢3»þ´ÖÈ¾SP¡×¤ä¡Ö¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡¡ºÇ¶¯²¦¥é¥à¥»¥¹2À¤¤È½Ð²ñ¤¦Î¹¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç·¿´ë²è¤ò¼¡¡¹¤ÈÊüÁ÷¡£
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï³¤³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè6ÃÆ¡ÖÀ¤³¦°ä»º ¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢ ¸÷¤È±ÆSP¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¡¢°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ¤µ¢¤ê¡ª¡¡ÃÏ¸µ¡¦ÀçÂæ¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤¾SP¡×¤¬¹ë²Ú4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ7Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë°²ÅÄ¤¬¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¸Î¶¿¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¤Ø¡£Âç´î¤Ó¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬ÃÏ¸µ¤òÁ´ÎÏ¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÎ¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£
µÜ¾ë¸©ºß½»¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£Î¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¤ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
3¿Í¤ÏÀçÂæ»ÔÌ±¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¥ó¥É·ã¿ä¤·¤ÎÀä·Ê¤ò´®Ç½¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÀçÂæ»ÔÌ±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤ä¡¢¤¢¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤â°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾ÊªÎÁÍý¤Ê¤ÉÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ò²ð¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥É¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÈÀçÂæÎ¹¡¦ºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡É¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦YOSHIKI¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÅÐ¾ì¤Ë°ìÆ±ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤È¤¤¤¦Ä¶¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤ÎÎ¹¤Ë¹çÎ®¡£
YOSHIKI¡¢¥¤¥â¥È¡¢¥µ¥ó¥É¡¢°²ÅÄ¤ÎÁ´°÷¤Ç¿·½Õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢µÜ¾ë¤òÉñÂæ¤Ë´¶Æ°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¤³¤Î5¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥ß¥é¥¯¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡©