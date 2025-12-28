¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¹âÆ¡Ä ¹ñ¤Ï²ðÆþ¤¹¤Ù¤¡© ²Á³Ê°ÂÄê¤Ï¤¤¤Ä¡©ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿ÃŽ¢¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°øŽ£
2025Ç¯11·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥âー¥ë¤Ë¤¢¤ë¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°ÀìÌçÅ¹¡Ö·¯¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡£Ãë¤É¤¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â85Ê¬ÂÔ¤Á¡£Á´¹ñ7Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢´ÇÈÄ¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡Ä
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡É ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¹âÆ¡Ä ¹ñ¤Ï²ðÆþ¤¹¤Ù¤¡© ²Á³Ê°ÂÄê¤Ï¤¤¤Ä¡©ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿ÃŽ¢¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°øŽ£
¡ÊÅ¹°÷¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ªÊÆ¤ÏÉÙ»³¸©»º¤Î¡Ø¤Æ¤ó¤¿¤«¤¯¡Ù¡£¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤Ï²¿ÇÕ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤ì¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó¡×¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ë¹ç¤¦ÌÃÊÁÊÆ¤òµ¨Àá¤´¤È¤ËÁª¤Ó¡¢ËèÆüÅ¹¤ÇÀºÊÆ¤·¤Æ±©³ø¤Ç¿æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¹âÆ¤â¡È¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡É¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥³¥á¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¡È¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡É¡ª
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤´ÈÓ¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡×
º®»¨»þ¤Ë¤Ï¡¢¿ßË¼¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¤´ÈÓ¤ò¤è¤½¤¦ÍÍ»Ò¤¬¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¤Æü¤Ë¤Ï1Æü70¥¥í¤â¤Î¥³¥á¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡Ê»³¸ýÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤¬½Ð¤¿¤é²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦´Å¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥³¥á¤Î»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤Ï¡¢¤³¤Î2Ç¯¤ÇÇÜ¶á¤¯¤Ë¹âÆ¡£¤´ÈÓ¤ÈÌ£Á¹½Á¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢µîÇ¯9·î¤Ë°ìÅÙ30±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·¤ÏÃÍÃÊ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³¸ýÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î»×¤¤¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©
µîÇ¯¤Î²Æº¢¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¡£
¡ÊÅìµþÂç³Ø¡¦ÎëÌÚÀë¹°ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë
¡ÖÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¥³¥áÁûÆ°¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÊÆéÈ¬ÇÀ»º¡¦È¬ÌÚµ±¼£ÂåÉ½¡Ë
¡ÖÀÎ¤ÎÃÍÃÊ¤Çºî¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ä¤á¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤â¤ó¡×
¡ÊNAO RICE¡¦¶áÆ£¾¢¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÊÊý¿Ë¤â¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢·ë¶É¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸½¾ì¤ÎÇÀ²È¡×
ÆüËÜ¤Î¼ç¿©¡Ö¥³¥á¡×¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ž¢¤¦¤É¤ó¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤¬Áý¤¨¤¿Ž£¥³¥á¹âÆ¤ÇÇã¤¤¹µ¤¨
¥³¥á¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤´ÈÓ¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°Å¹¤Ï¤¤¤Ä¤âËþÀÊ¡£¤·¤«¤·¡¢³§¤µ¤ó¡¢²È¤Ç¤Ï¡Ä
¡Ê40Âå¡Ë¡Ö¤¦¤É¤ó¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤ªÊÆ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡Ê40Âå¡Ë¡Ö¤â¤ÁÇþ¤òº®¤¼¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤«¤µÁý¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²Á³Ê¤¬¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ê60Âå¡Ë¡Ö¤»¤á¤Æ¡Ê5¥¥í¡Ë3000±ßÂæ¡£º£ÀÇ¹þ5000±ß¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¡×
2024Ç¯²Æ¡¢¥¹ー¥Ñー¤«¤é¥³¥á¤¬¾Ã¤¨¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²Á³Ê¤Ï¹âÆ¡£À¯ÉÜ¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ï¼ç¿©ÍÑ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿3Ç¯Á°¤Î¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤ËÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹ØÆþ¼Ô¡¡¤³¤È¤·6·î¡Ë
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÇã¤Ã¤¿¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×
¥³¥áÀ¯ºöŽ¢¸ºÈ¿¢ªÁý»ºŽ£¤ËÊý¿ËÅ¾´¹¤â¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÏÊý¿ËÅ¾´¹¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡¦Åö»þ ¤³¤È¤·8·î¡Ë
¡Ö¥³¥á¤ÎÁý»º¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢À¯ºö¤Î¶¯²½¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×
È¾À¤µª°Ê¾å¥³¥áÀ¯ºö¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿À¸»º¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¸ºÈ¿¡×¤«¤é¡¢¡ÖÁý»º¡×¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤Ï¡Ä
¡ÊÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã ¤³¤È¤·10·î¡Ë
¡Ö¡Ø¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡Ù¤³¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â¸¶Â§¤Ç¤¢¤ê´ðËÜ¡£Áý»º¤ò¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
Áý»ºÊý¿Ë¤ò»ö¼Â¾å¤ÎÅ±²ó¡£¡Ö²Á³Ê¤Ï¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤È¤·¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ò¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬È¯É½¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Î5¥¥í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï4331±ß¡Ê12·î8Æü½µ¡Ë¡£¥³¥áÁûÆ°°ÊÁ°¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í·ïÈñ¤â»ñºà¤â¾å¤¬¤ê¡ÖÀÎ¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡×
ÇÀ²È¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°¦ÃÎ¸©ÌïÉÙ»Ô¤ÎÇÀ¶ÈË¡¿Í¡ÖÆéÈ¬ÇÀ»º¡×¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤È¡£
¡ÊÆéÈ¬ÇÀ»º¡¦È¬ÌÚµ±¼£ÂåÉ½ 12·î16Æü¡Ë
¡Ö34Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¡Ë¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ë¹â¤¤¡£ÇÀ¶Èµ¡³£¤Ï10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ1.5ÇÜ¡£¿Í·ïÈñ¤â¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ñºàÁ´¤Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÀÎ¤ÎÃÍÃÊ¤Çºî¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡Ë3000±ßÂæÈ¾¤Ð～¸åÈ¾¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
Ž¢ºÆÀ¸Æó´üºîŽ£¤Ç¥³¥áºî¤ê¤ò¸úÎ¨²½
¤è¤ê¸úÎ¨ÎÉ¤¤¥³¥áºî¤ê¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆ°¤¤â¡Ä¡£°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Î¥³¥áÇÀ²È¡¦¶áÆ£¾¢¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤ÇÆóÅÙ¥³¥á¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¡ÖºÆÀ¸Æó´üºî¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Î¼ý³Ï¤Ç°ðÊæ¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤ò´¢¤ê¼è¤ë¤È¡¢»Ä¤Ã¤¿·Ô¤«¤éºÆ¤ÓÊæ¤ò¼Â¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÊNAO RICE¡¦¶áÆ£¾¢¤µ¤ó 12·î12Æü¡Ë
¡Ö1.3ÇÜ¤¬Ê¿¶Ñ¡¢ºÇÂç¤Ç1.5ÇÜ¤°¤é¤¤¤Î¼ý³ÏÎÌ¡£¥³¥áÁûÆ°¤Ê¤É¼ûµë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬°ðºîÇÀ²È¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È³èÏ©¤Ï¸«¤¨¤¿¡×
¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤â»ö¼Â¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¸ºÈ¿¤ÎÊÀ³²¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶áÆ£¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥³¥á¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ë¡¦ÉÊ¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¾Ã¶ËÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºî¤ê²á¤®¤Æ¤âÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÀ²È¤Î·Ð±Ä°Õ¼±¡¦·Ð±Ä°ÕÍß¤ò¤½¤¤¤Ç¤¤¿¡×
ÀìÌç²È¡Ö²Á³Ê¤¬°ìÅÙ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤¿¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¡×
ÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¤¬ÀìÌç¤ÎÅìµþÂç³Ø¡¦ÎëÌÚÀë¹°ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ï¡¢¸ºÈ¿¤ÈÁý»º¤Î´Ö¤ÇÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìµþÂç³Ø¡¦ÎëÌÚÀë¹°ÆÃÇ¤¶µ¼ø 12·î11Æü¡Ë
¡ÖÄ«ÎáÊë²þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£À¸»ºÎÌ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¥³¥áÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÊÀ¸»ºÎÌ¤ò¡Ë¹Ê¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¥³¥áÁûÆ°¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£²Á³Ê¤¬°ìÅÙ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤ËÇ¤¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦º£¤ÎÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÊÎëÌÚÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬Çã¤¨¤ëÊÆ²Á¤ÈÀ¸»º¼Ô¤¬¥³¥¹¥È³ä¤ì¤·¤Ê¤¤ÊÆ²Á¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¸å¤ÇËä¤á¤ëÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¤òÀ¸»º¼Ô¤Ë¹Ô¤¦À¯ºö¤ò¤ä¤ì¤ì¤Ð¡¢Î¾¼Ô¡ÊÀ¸»º¼Ô¡¦¾ÃÈñ¼Ô¡Ë¤¬WINŽ°WIN¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÎëÌÚÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤¬°ìÄê¤Î²Á³Ê¤ò·è¤á¤¿¾å¤Ç¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦ÇÀ²È¤ËÂÐ¤·Ä¾ÀÜÊä½þ¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥³¥á²Á³Ê¡Ä¹ñ¤Ï²ðÆþ¤¹¤Ù¤¡©
¥³¥á²Á³Ê¤Ï°Â¤¯°Ý»ý¤·¡¢ÇÀ²È¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤¹¤ë¤¢¤ê¤«¤¿¡£°¦ÃÎ¤Î¥³¥áÇÀ²È¤Î2¿Í¤Ï¡Ä
¡ÊÆéÈ¬ÇÀ»º¡¦È¬ÌÚÂåÉ½¡Ë
¡Ö²Á³Ê¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¹ñ¤¬Çã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Þ¤Ç²Á³Ê¤Ë¹ñ¤¬²ðÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡ÊNAO RICE¡¦¶áÆ£¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼é¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÇÀ¶È³¦¤ÏÈ¯Å¸¤¬¤Ê¤¤¡£Ì±´Ö¤ËÇ¤¤»¤ëÉôÊ¬¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÇ¤¤»¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×
ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î²óÅú¤Ï¡Ä
²þ¤á¤Æ¡¢Âç¿Ã¤Ï¡Ä
¡ÊÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã 12·î23Æü¡Ë
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤ÆÊÆ²Á¤¬¤É¤ó¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½êÆÀÊä½þ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÎ©¾ì¤ò¤È¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¡¢ÇÀ²È¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÊä½þ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¡£
¡ÊÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ë
Q.Âç¿Ã¤Ï¡Ö²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥á²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÀ¸»º¼Ô¤ÎºÆÀ¸»º¤äºÆÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤â°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ä¼«¿È¤âÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÃª¤«¤é¥³¥á¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼ûÍ×¸«ÄÌ¤·¤¬Á´¤¯´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¥³¥á¹âÆ¤¬Â³¤¤¤¿2025Ç¯¡£ÇÀ¶È¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬º£¸åÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤ÎÃæ¡¢Ã±¤Ë¥³¥á¤¬¹â¤¤°Â¤¤¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤¬¡¢¤¹¤°¤½¤³¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
