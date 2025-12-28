全国高校サッカー選手権が28日に開幕する

12月28日の早稲田実業vs徳島市立の開幕戦を皮切りに首都圏各所で開催される第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国の各都道府県を突破した48代表校が集結し、1月12日の決勝戦まで熱い激闘を繰り広げる真冬の風物詩が幕をあける。

ここではこの大会に出場をするすべてのJ内定選手の紹介と注目のタレントを北から順番に全8回にわけて紹介していきたいと思う。第6回はこの大会で注目すべきプロ内定者以外のタレントパート2。

■立野京弥（昌平1年、FW）

1年生ながら最前線でストライカーとして君臨する183cmのFWは、ポストプレー、裏への抜け出し、スペースを空ける動きなど、センス抜群のプレーを見せる。持っている能力に疑いの余地はない。今年のチームで彼は強烈なセンスと豊富なアイデアを持つアタッカー陣が多いことで、プレーの引き出しがどんどん増えているという。「豪太さん、璃喜さんの判断スピードやプレースピードが速いので、僕が遅れてしまうと攻撃のリズムが崩れてしまう。常に2人や周りが何を狙っているのか、どう動こうとしているのかを考えて動いています」と、考える力、判断スピードを実戦を通じて磨いている。ここからさらに伸びていく期待大のルーキーだ。

■藤田泰土（流通経済大3年、GK）

186cmのサイズと身体のバネが特徴のGK。シュートストップやハイボール処理に定評があったが、プロでの経験豊富な南雄太GKコーチのもと、セービングの際のステップワークと踏み込む足の位置と角度、空中での姿勢などを徹底的に教え込まれたことで、セービングが届く範囲がこの1年で格段に広がった。空中でもパワーを発揮できるようになり、タイミングを外されたシュート、強烈なライナーのシュートでもしっかりと外にはじき出せるようになった。大学経由のプロの可能性が高いGK。

■古川蒼真（流通経済大柏2年、MF）

Jリーグ内定の4選手の影に隠れがちだが、すでにJクラブが獲得レースを繰り広げている存在だ。中盤のポジションならどこでもできる器用さを持つ彼は、今はサイドを主戦場とし、鋭い縦突破やボランチやトップ下と絡んでゲームメイクをしたり、アンカーの島谷義進を的確にサポートしたりするなど、今や攻守のバランスを整えて、かつ攻撃に厚みをもたらす選手として欠かせない存在になっている。FC多摩ジュニアユース時代は鹿島アントラーズユースでプロ契約をしたFW吉田湊海とチームメイト。躍進する仲間に刺激を受けながら、この大会は自分が主役になるつもりで臨む。

■メンディーサイモン友（流通経済大柏2年、DF）

先のU-17W杯での活躍が記憶に残っている人も多いだろう。187cmのサイズと驚異の身体能力を誇り、U-17W杯では鹿島アントラーズユースでプロ契約をした元砂晏翔仁ウデンバとCBコンビを組んで、世界の強豪相手に安定感抜群の守備を披露した。チームではレギュラーに定着をしたわけではないが、セカンドチームのプリンスリーグ関東2部とトップのプレミアESATを行き来しながら、CBとしてだけでなく、FWとしてもプレー。「もともとFWをやっていて好きだった」とどちらでも高さと強さ、スピードを発揮。「代表でラインコントロールの重要性を学んだ」と、DFリーダーとしても成長しつつある。

■三鴨奏太（堀越3年、MF）

1年生の時から堀越の攻撃を牽引してきた絶対的なエース。屈強なフィジカルと足元のテクニック、ゴール前の勝負強さを駆使して、チームにゴールを呼び込む。両足のパンチ力も魅力でトップ下の位置から、左右中央どこからでもこじ開けられることができることも彼の特徴。昨年度の選手権では得点王に輝き、チームを再び国立の舞台に導くべく、決定力とキャプテンシーを持って最後の選手権に臨む。

■中村龍剛（日大藤沢2年、MF）

父が中村憲剛で、同じボランチとあってどうしても注目度が異常に集まってしまうが、「それも覚悟をしていたことなので、振り回されないで自分は自分という気持ちでやっていきたいです」と高校2年生とは思えない落ち着きで、自分の軸をぶらない精神力を持っている。プレーのクオリティーはもちろん高く、常に周りの状況を見て、動きを間接視野で捉えて、パスなのか運ぶドリブルか、一度落として作り直すのか、ダイレクトプレーに持っていくのかをしっかりと判断する。キックのセンスも一級品で、空間認知能力を駆使したメッセージ付きのパスはまさに父譲りだ。

■有川啓介（日大藤沢3年、FW）

ここぞという時に決めてくれるチームの絶対的エースストライカー。184cmのサイズを誇り、空中戦とポストプレーを得意とする一方で、鋭い反転からのシュートは破壊力抜群。高性能キッカーを揃えるチームにおいて、彼がそのボールを集約して起点を作り出すことで攻撃のリズムが生まれる。選手権予選決勝での決勝弾、悲願のプリンスリーグ関東2部昇格を決める2ゴールなど、絶好調で今大会を迎える。

■藤井サリュー（山梨学院2年、DF）

右サイドで驚異的な運動量と前への推進力を見せる右サイドバック。一度スピードに乗ったら手がつけられず、そのまま打ち抜いていくこともあれば、相手がフィジカルコンタクトに来てもそのまま跳ね返して突き進んでいるパワーも持っている。守備面でもそのスピードとコンタクトスキルは発揮され、何より明るいキャラクターでチームに活気をもたらしてくれる。その躍動感溢れるプレーは選手権でも会場を沸かせてくれるだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）