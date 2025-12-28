ÂçÀôÍÎ¡¢¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ÊÀ¥Î÷¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾¾ÃÝYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿King & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ÊÀ¥Î÷¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëKing & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤ÈºÆ¤Ó¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÑËË¤Ï´Ë¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¾ì¤¬¤¹¤´¤¤»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î¤ªÆóÊý¤ÈË½¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¹¤´¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÂçÀô¤â±ÊÀ¥¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÍ¤é¤âÈè¤ì¤Æ¤Æ¡¢Ä¹Ìî¥í¥±¤¬Ï¢ÆüÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¤¬¤Þ¤¿Áá¤¯¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Á´Éô½ª¤ï¤Ã¤Æ³Ú²°¤Ëµ¢¤ë»þ¤Ë¡Ê±ÊÀ¥¤Ë¡Ë¡Ø¤ª¤ó¤Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ø¤â¤¦¡¢ËÜÅö¡¢ËÜÅö¤ªÁ°¡¢¤â¤¦ËÜÅö¡¢¥¥ó¥×¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¥¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤Þ¡¢¤Ç¤â°Û¾ï¤Ë·Ú¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤¤¤Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤ó¤Ö¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ÊÀ¥Î÷¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëKing & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤ÈºÆ¤Ó¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÑËË¤Ï´Ë¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤È²ñ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¾ì¤¬¤¹¤´¤¤»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î¤ªÆóÊý¤ÈË½¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¹¤´¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£