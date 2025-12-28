¡Ö»ä¤Ï°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤ò»Ù»ý¡×ÆüÃæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¼¡¡¹É½ÌÀ¡Ä·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¡ÈÆ§¤ß³¨¡É¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê11·î20ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡½¸ÃÄ¼«±Ò¸¢¹Ô»È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÉô¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÃæ¹ñ¤Î¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¸¶Â§¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¸¶Â§¡Ù¤È¤Ï¡¢ÀµÅýÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¡ØÃæ¹ñ¡Ù¤Î¹ñ²È¤Ï°ì¤Ä¤·¤«Â¸ºß¤»¤º¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Ï°ì¤Ä¤Î¹ñ²È¤¬ÉÔ²ÄÊ¬¤ËÅý¼£¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÅªÎ©¾ì¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡ØÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡11·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²Î¼ê¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥á¥¤¥ê¥¢¡Êµì·ÝÌ¾¡¦¿å¶¶Éñ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡ØWeibo¡Ù¤Ë¡ÔÃæ¹ñ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï±Ê±ó¤Ë°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÔÃæ¹ñ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ï³§»ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦²ÈÂ²¡Õ¡ÔÃæ¹ñ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¼ç¼´¤È¤·¡¢Weibo¤ÎSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏNO.1¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¡¦HAOGO¡Ê¹À²Î¡¢¥Ï¥ª¥´¡¼¡Ë¡áµì·ÝÌ¾¡¦ÌðÌî¹ÀÆó»á¤â¡Ô»ä¤Ï°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤ò±Ê±ó¤Ë»Ù»ý¤·¡¢±Ê±ó¤Ë°¦¤¹¤ë¡Õ¡ÔÃæ¹ñ¤Ï»ä¤ÎÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡Õ¤È¡¢Ãæ¹ñ»Ù»ý¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹À²Î»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡ÊNHK·Ï¡Ë¤ä¡Ø·Ù»ëÄ£ ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î½Ð±é¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥á¥¤¥ê¥¢¤ä¹À²Î¤¬¡¢ÌÀ³Î¤ËÃæ¹ñ»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÃæ¹ñ¤ÇÀ¸¤¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦µ¡²ñ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÀ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÀÀ¤¦¤Ù¤¤À¤·¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¡Õ
¡Ô¤¿¤Ö¤óº£¸å¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹·ÝÇ½¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¹á¹Á¤äÂæÏÑ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±¤¸Ê¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤µ¤»¤é¤ì¤¿»þ¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¹½¿Þ¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤ÎÉ½ÌÀ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÝÇ½³¦¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·³Ê¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹À²Î»á¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø±Ê±ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£´û¤Ë¿Íµ¤Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2012Ç¯9·î¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Àí³Õ½ôÅç¤ò¹ñÍ²½¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿È¿Æü¥Ç¥â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¥É¥é¥Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹À²Î»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÏÆ±¤¸¥¢¥¸¥¢¤ÎÃç´Ö¡¢·ù¤¤¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¥Í¥Ã¥È¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ËÕ»¤òÇä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤·¡¢º£¸å¡¢ËÍ¤¬Î¾¹ñ¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡É¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Î³°Ì³¾Ê¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÎÆüËÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏµÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ´ó¤ê¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¡ÈÆ§¤ß³¨¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ÆüÃæ¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤À¼ÌÀ¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡À¯¼£¿®¾ò¤È·ÝÇ½³èÆ°¤ÏÊÌ¡¢¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£