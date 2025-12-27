ÃæÃ«½á¿Í¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤Ç¶ìÆ®¤âÈ½Äê¾¡¤Á¡ªÆüËÜ¿·¥Ç¥Ó¥å¡¼32Ï¢¾¡¡¡¾°ÌïÀï¼Â¸½¤Ø¡È»Ä¤Ã¤¿¡É
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¡WBA¡õWBC¡õWBO1°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í(M.T)¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤Ë3¡½0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¹ñÆâ¿·µÏ¿¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é32Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯5·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÆ±µéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¼Â¸½¤ØÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤¬¿·³¬µé½éÀï¤ò²¿¤È¤«¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¶½¹Ô¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤È½é¤Î¶¦±é¡£°æ¾å¤è¤ê1¤ÄÁ°¤Î¥»¥ß¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢¼«¿È¤è¤ê2¥»¥ó¥ÁÄ¹¿È¤Î¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡¤ä¤äÄã¤¤¹½¤¨¤«¤éºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥Ö¤Çµ÷Î¥¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢½é²ó¤«¤éÆÀ°Õ¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç³Ü¤ò¤Ï¤Í¾å¤²¡¢¶¯¤¤º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÏ¢ÂÇ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó¤«¤é¤Ï¡ÈÁê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¡É¤Ç¤¢¤ëÀÜ¶áÀï¤Ë±þ¤¸¤Æ¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¤Ï¥¿¥Õ¤ÊÁê¼ê¤ÎÁ°¿Ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¤ò¿Ê¤à¤¿¤Ó¤ËÁý¤·¤¿±¦ÌÜ¾å¤Î¤Ï¤ì¤¬¶ìÆ®¤òÊª¸ì¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï115¡½113¤¬2¿Í¡¢118¡½110¤¬1¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃæÃ«¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡¸ºÎÌ¤Ë¤è¤ëÂÎ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿Ê¬¡¢Îý½¬¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹±Îã¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢5·î¤Ë°æ¾å¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È·×99¥é¥¦¥ó¥É¤â¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¾Ã²½¡£°æ¾å¤ÈÂÎ³Ê¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ë¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Áê¼ê¤Ë¡¢¿·³¬µé¤Ç¤Îµ÷Î¥´¶¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë·üÇ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤ò³Í¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤µé¤«¤é³¬µé¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¡¢µ¬³Ê³°¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Á¤Ê¤ÉÂÎ³ÊÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¸º¤ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤äÂÑµ×ÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖËÍ¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò°ìÈ¯¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î26Æü¡¢°æ¾å¤¬ÍèÇ¯5·î¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÃ«Àï¤«¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç5³¬µé¡ÊÀ©ÇÆ¡Ë¤òÁÀ¤¦¤«¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ÄÅ·È¯¸À¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÄº¾å·èÀï¤Ï°ìÅ¾¡¢¡È³«ºÅ´íµ¡¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤«¤é·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÃæÃ«¤Î»î¹ç¤ò¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä©Àï¸¢¤ò²¿¤È¤«³ÎÊÝ¤¹¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£