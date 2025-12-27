¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¤À¤±¡Ö¥¨¥Ó¤ÎÇö´Å¼Ñ¡×¥ì¥·¥Ô¡£Èþ¤·¤¤¡Ö¤Ä¡×·Á¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤Î¥³¥Ä¤â¡§ÈôÅÄÏÂ½ï¤µ¤ó¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ª¤»¤Á
Æñ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ª¤»¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤È´ÊÃ±¡£ÎÁÍý²È¡¦ÈôÅÄÏÂ½ï¤µ¤óÄ¾ÅÁ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ê¤é¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª¤»¤Á¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤¬°ìµ¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¡Ö¥¨¥Ó¤ÎÇö´Å¼Ñ¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£åºÎï¤Ê¡Ö¤Ä¡×¤Î·Á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
ÁÇºà¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡ª¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¤À¤±¤Î¡Ö¥¨¥Ó¤Î´Å¼Ñ¡×
³Ì¤Ä¤¥¨¥Ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´¶¤â¤¢¤Ã¤ÆÀµ·îµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÃúÇ«¤Ê²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÞÍÌ»Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¡Ö¤Ä¡×¤Î·Á¤Ë¡ª
¡ü¥¨¥Ó¤ÎÇö´Å¼Ñ
¡ÚºàÎÁ¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡¦10ÈøÊ¬¡Ë¡Û
¼Ö¥¨¥Ó¡¡10Èø
A¡Î¤À¤·½Á¡Ê¥«¥Ä¥ªº«ÉÛ¤Ê¤É¹¥¤ß¤Ç¡Ë1¤È1¡¿2¥«¥Ã¥×¡¡º«ÉÛ¤À¤·¡¢¼ò³Æ1¡¿2¥«¥Ã¥×¡¡¤ß¤ê¤ó1¡¿4¥«¥Ã¥×¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡¢º½Åü³ÆÂç¤µ¤¸1¡Ï
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥¨¥Ó¤ÏÆ¬¤äÈø¤Î¤È¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¡¢ÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¿Ý¿å¡ÊÎä¿å1L¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÝÂç¤µ¤¸1¡Ë¤ò¤Ï¤ê¡¢¡Ê1¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ì¤á¤ê¤ò¼è¤ë
¤è¤¦¤ËÀö¤¦¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿åµ¤¤ò¤È¤ê¡¢¡Ö¤Ä¡×¤Î·Á¤Ë´Ý¤á¤ÆÍÌ»Þ¤Ç¤È¤á¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¡¡Æé¤ËA¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÅÙÊ¨Æ¤µ¤»¡¢¡Ê3¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç2Ê¬¼Ñ¤ë¡£Æé¤´¤ÈÎä¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢¤¹¤°¤ËÇ®¤ò¤È¤ë¡£
¡ÎÁ´ÎÌ362kcal¡Ï
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
ÇØÃæÂ¦¤«¤éÍÌ»Þ¤Ç¤È¤á¤Æ¡£¡Ö¤Ä¡×¤Î·Á¤Ë¥¨¥Ó¤ò´Ý¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ø¤¬¶Ê¤¬¤ë¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë¡áÄ¹¼÷¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÀµ·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ïµ¯Êª¡£
¢¨ ¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¢¨ ·×ÎÌÃ±°Ì¤Ï1¥«¥Ã¥×¡á200ml¡¢Âç¤µ¤¸1¡á15ml¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5ml¡¢1¹ç¡á180ml¤Ç¤¹