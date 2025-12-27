年が明け、成田空港は旅行客で活気づきます。2025年1月の旅客数は362万714人で、1日当たり平均11万6797人もの人々が成田空港を利用しました。2024年度、成田空港では外国人旅客数が過去最多を記録したこともあり、この年末年始も賑わいそうです。3つのターミナルにはそれぞれ、レストランやショップがずらり。空港限定土産と空港で買える千葉のお酒もご紹介します。

空港限定土産3選

空港土産の醍醐味と言えば”限定品”。ここでしか手に入らないお土産は旅の特別感をぐっと上げてくれます。

甘しょっぱさとチーズクリーム食感もたまらん！『菜花の里』

みたらしチーズ大福12個入 896円

『菜花の里』みたらしチーズ大福 12個入 896円

・成田や鴨川が拠点の千葉県の特産物を中心とした商品を扱うお店

・羽二重餅の食感がふわふわ

・とろ〜りみたらしの甘じょっぱさとクリームチーズの塩気が相性抜群

『菜花の里』

購入場所：成田空港第3ターミナル2階 SPRONG SHOP春

電話：0476-34-4150

営業時間：6時〜22時

イケてるパッケージ、蒲焼き風味に山椒のピリ辛も！ 『亀田製菓』

亀田の柿の種うなぎの蒲焼き風味6袋入り 1296円

『亀田製菓』亀田の柿の種うなぎの蒲焼き風味 6袋入り 1296円

・海外からの旅行客に人気のうなぎ風味の柿の種

・お重を模した箱の中には個包装の柿の種にうなぎがどどん、下にはご飯のプリントも

・山椒が香り、日本酒にも合う

『亀田製菓』

購入場所：第1ターミナル4階 Fa−So−La GIFTSHOP成田空港第1ターミナル南ウイング店、第3ターミナル2階 Fa−So−La KAGURA成田空港第3ターミナル店

電話：0120-191-625

営業時間：7時〜20時（T1）、6時〜21時（T3）

煌びやかな金箔に富士山の型抜きはなんかアガる！『まめや金澤萬久』

金かすてら富士山 1750円

『まめや金澤萬久』金かすてら富士山 1750円

・国内生産量の99％を占める金箔の街・金沢のお菓子

・しっとりカステラに金箔敷き詰められている

・富士山を型どった切り込みに気分が上がる

『まめや金澤萬久』

購入場所：第1ターミナル4階 東京食賓館おもたせ成田空港第1ターミナル、第2ターミナル4階 東京食賓館成田空港第2ターミナル

電話：0476-32-8685（T1）、0476-34-8515（T2）

営業時間：7時半〜21時（T1）、8時〜20時（T2）

千葉の酒3選

成田空港には千葉ならではのお酒も。せっかく成田を訪れたからには、地域のお酒を堪能したい！

バゲージタグをイメージしたネックラベルも◎『グリーンポート・エージェンシー』

成田空港エール（セゾン・330ml）770円

『グリーンポート・エージェンシー』成田空港エール（セゾン）330ml 770円

・旅のワクワク感をイメージしたクラフトビール

・柑橘系の華やかな香りが特徴

・千葉県産のオリーブオイルを使用し、シャンパンのような仕上がり

『グリーンポート・エージェンシー』

購入場所：第3ターミナル2階 Fa−So−La KAGURA成田空港第3ターミナル店

電話：0120-191-625

営業時間：6時〜21時

鴨川の飯米で作った毎日のご飯に合うまっすぐな酒『無印良品』

日本酒亀田酒造（720ml）2090円

『無印良品』日本酒亀田酒造（720ml） 2090円

・『無印良品』が地域の素材を活用して造ったお酒

・房州鴨川の米「コシヒカリ」を使い、米の風味が最大限に引き出されている

・ふくよかな味わいで毎日の食事にも合う

『無印良品』

購入場所：第1ターミナル4階 MUJI to GO成田国際空港第1ターミナル

電話：0476-30-3585

営業時間：8時〜21時

材料は千葉県産、快晴の空のように爽やかな風味！ 『グリーンポート・エージェンシー』

Cloud9（375ml）3850円

『グリーンポート・エージェンシー』Cloud9（375ml） 3850円

・”天にも昇る幸せな気分”を意味する「Cloud9」

・その名の通り空に抜けるような爽やかなクラフトジン

・成田空港が伐採した杉の葉、千葉県産のシークワーサーや緑茶を使用

・ベースには千葉県の粕取り焼酎が使われている

『グリーンポート・エージェンシー』

購入場所：第3ターミナル2階 Fa−So−La KAGURA成田空港第3ターミナル店

電話：0120-191-625

営業時間：6時〜21時

【画像】成田空港のおすすめ土産一覧（5枚）