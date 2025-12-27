この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「名前どころじゃなかった」12人産んだ助産師HISAKOが明かす、第一子命名の意外な舞台裏と後悔

12人の子どもを持つ助産師のHISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「12人の子どもの名前 実はこんな理由で付けました」と題した動画を公開。第一子の命名時に「名前どころじゃなかった」と後悔した経験から、独自のルールが生まれていった経緯を明かした。



HISAKOさんは、第一子の出産が大変だったあまり、産後は心身ともに疲弊しきっていたと告白。「お産が大変すぎて産んだ後、もう廃人みたいになってて、何にも考えられない状態だった」と振り返る。当時は名前を考える余裕がなく、「もうしんどすぎて名前どころじゃないわみたいな。どうでもいいですみたいになっちゃって」と、夫側の家族に命名を任せたという。しかし、その名前に自身は納得がいかず、後悔が残ったと語った。



その経験から、第二子の時は「私が決める」と強く決意。第二子は女の子で、出産予定日が自身の誕生日と同じ元旦だったことから、自身の名前「寿子（ひさこ）」にも使われている「寿」の字を使うことを思いついた。そして、「寿」に「鈴」を組み合わせ、「すず」と名付けたことを明かした。「自分が考えたんで、大好きな名前なんです」と笑顔を見せた。



この名付けをきっかけに、HISAKO家では命名のルールが確立されていく。男の子は第一子の名前から取った「太シリーズ」、女の子は「すず」から始まった「二文字シリーズ」で統一しているという。しかし、人数が増えるにつれ「二文字シリーズがもうなくなってきて」と、レパートリーの枯渇に悩んだエピソードも披露。「とと」「ねね」といったユニークな名前は、そうした背景から考え出されたものだと語った。



動画では、子どもたち一人ひとりの名前の由来が、その時々のHISAKOさんの想いと共に語られており、大家族ならではの名付けの物語が垣間見える内容となっている。