360度回転、折りたたんでコンパクトにできる！ノートパソコンスタンド
サンワサプライ株式会社は、2つのヒンジを搭載し、角度と高さが無段階で調整できるノートパソコン用スタンド「PDA-STN89S」を発売した。360度回転台座により、画面共有や省スペースでの利用も可能です。姿勢改善や放熱にも配慮し、長時間のデスクワークを快適にサポートする。本体にマグネットが付着するため、各種マグネット製品と組み合わせて使用できる。
■高さ・角度を調整して、姿勢を改善
ノートパソコンを載せて使えるデスクトップスタンド。パソコン使用時の視線が高くなり、姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減する。
■スタンドは360°回転可能
360°自由に回転できる台座を搭載し、スタンドの向きをスムーズに調整できる。他の人に画面を共有したり、メインモニターの横にノートパソコンを設置する際に便利だ。
■2つのヒンジで自由に位置調整
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができる。
■使わないときは折りたたんで薄型に
折りたたんでコンパクトにできるので、引き出しの中などに省スペースに収納可能だ。
■タブレット用としても使える
タブレットの設置も可能だ。キーボード操作やタッチペン操作時に役立つ。
■マグネット製品を取り付け可能
スチール製でマグネット製品を取り付け可能だ。ケーブルホルダー等と併用すればコード類をスマートに整理できる。
■シリコーンゴムシートで傷を防止
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぐ。
■底面にもゴム付きで滑りにくい
底面に4つの滑り止めゴムシートがついているので、パソコン操作中もズレにくく快適に使用できる。
■排熱効果のある通気口付き
ノートパソコンと接する面には通気口があるので、熱がこもりにくくなっている。
■15.6インチまでの機器に対応
15.6インチまでの機器に対応している。ノートパソコンだけでなく、タブレットでの使用にもおすすめだ。
■耐荷重3kgでしっかり安定
耐荷重は3kg。適度な重量感と耐荷重でしっかり安定するので、安心してノートパソコンを使用できる。
■角度と高さが無段階で調整できるノートパソコン用スタンド「PDA-STN89S」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・「充電＋有線LAN」これ1本！PD100W対応の変換ケーブル
・キーの凹みが指先にフィット！3台マルチペアリング可能なBluetooth＋2.4GHzコンボキーボード
・モニター台の下に、キーボードやマウスを収納！収納自在の卓上スライダー
・VESA非対応モニターを、モニターアームに取り付けできる！モニターマウントホルダー
・アップグレード初心者でも簡単！EaseUS Disk Copyを使ったWindows 11移行が驚くほどスムーズ
■高さ・角度を調整して、姿勢を改善
ノートパソコンを載せて使えるデスクトップスタンド。パソコン使用時の視線が高くなり、姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減する。
■スタンドは360°回転可能
360°自由に回転できる台座を搭載し、スタンドの向きをスムーズに調整できる。他の人に画面を共有したり、メインモニターの横にノートパソコンを設置する際に便利だ。
■2つのヒンジで自由に位置調整
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができる。
■使わないときは折りたたんで薄型に
折りたたんでコンパクトにできるので、引き出しの中などに省スペースに収納可能だ。
■タブレット用としても使える
タブレットの設置も可能だ。キーボード操作やタッチペン操作時に役立つ。
■マグネット製品を取り付け可能
スチール製でマグネット製品を取り付け可能だ。ケーブルホルダー等と併用すればコード類をスマートに整理できる。
■シリコーンゴムシートで傷を防止
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぐ。
■底面にもゴム付きで滑りにくい
底面に4つの滑り止めゴムシートがついているので、パソコン操作中もズレにくく快適に使用できる。
■排熱効果のある通気口付き
ノートパソコンと接する面には通気口があるので、熱がこもりにくくなっている。
■15.6インチまでの機器に対応
15.6インチまでの機器に対応している。ノートパソコンだけでなく、タブレットでの使用にもおすすめだ。
■耐荷重3kgでしっかり安定
耐荷重は3kg。適度な重量感と耐荷重でしっかり安定するので、安心してノートパソコンを使用できる。
■角度と高さが無段階で調整できるノートパソコン用スタンド「PDA-STN89S」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・「充電＋有線LAN」これ1本！PD100W対応の変換ケーブル
・キーの凹みが指先にフィット！3台マルチペアリング可能なBluetooth＋2.4GHzコンボキーボード
・モニター台の下に、キーボードやマウスを収納！収納自在の卓上スライダー
・VESA非対応モニターを、モニターアームに取り付けできる！モニターマウントホルダー
・アップグレード初心者でも簡単！EaseUS Disk Copyを使ったWindows 11移行が驚くほどスムーズ