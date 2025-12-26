　本日の日経平均株価は、値がさの半導体関連を中心に買いが優勢となり、前日比342円高の5万0750円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、記念配当や自社株買いなど好感されたクスリのアオキホールディングス <3549> [東証Ｐ]、130万株を上限とする自社株買いを実施する藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]など。そのほか、英和 <9857> [東証Ｓ]は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1776> 三井住建道　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業

<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3549> クスリアオキ　東Ｐ　小売業
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業

<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<6061> ユニバー園芸　東Ｓ　サービス業
<6250> やまびこ　　　東Ｐ　機械
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6670> ＭＣＪ　　　　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<7110> クラシコム　　東Ｇ　小売業
<7191> イントラスト　東Ｓ　その他金融業

<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9433> ＫＤＤＩ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9857> 英和　　　　　東Ｓ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業


株探ニュース