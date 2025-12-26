本日の【上場来高値更新】 クスリアオキ、藤コンポなど40銘柄
本日の日経平均株価は、値がさの半導体関連を中心に買いが優勢となり、前日比342円高の5万0750円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は40社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、記念配当や自社株買いなど好感されたクスリのアオキホールディングス <3549> [東証Ｐ]、130万株を上限とする自社株買いを実施する藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]など。そのほか、英和 <9857> [東証Ｓ]は7日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1776> 三井住建道 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3549> クスリアオキ 東Ｐ 小売業
<3659> ネクソン 東Ｐ 情報・通信業
<4094> 日化産 東Ｓ 化学
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<6061> ユニバー園芸 東Ｓ サービス業
<6250> やまびこ 東Ｐ 機械
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<7110> クラシコム 東Ｇ 小売業
<7191> イントラスト 東Ｓ その他金融業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9433> ＫＤＤＩ 東Ｐ 情報・通信業
<9857> 英和 東Ｓ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
株探ニュース