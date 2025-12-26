日本代表の永友洋司TDインタビュー後編

ラグビーワールドカップ（W杯）オーストラリア大会まで2年を切る中で、日本代表の永友洋司チームディレクター（TD）の視点から見る強化の道程と可能性、課題を聞く単独インタビュー。後編は、強化環境の整備、そして若手育成の環境整備など、マネジメントのトップとしての課題や取り組みを中心に話を聞いた。（取材・文＝吉田 宏）

日本代表TDというポストの大きなミッションは、日本代表の運営、強化をマネジメント側から支えることだ。同時に、日本協会（JRFU）が代表チームに求めるものを代弁するのも重要な仕事になる。そんなミッションを担う中で、永友TDはW杯までの残された2年で何を重視し、注視していくのだろうか。

「これまでの繰り返しになりますが、日本代表が目指すラグビーは、ここまで取り組んできた方法だと思っています。やはり日本人の持つ特性を含めて、南アフリカやニュージーランドのようなラグビーではない。どこで自分たちが勝機を見つけ出すかと考えると、いま目指しているものが非常に大事だと思う。後はそれをどうやって実現して、伸ばしていくかという方法の部分だと思います。そこをテストマッチに入るまでに、どこまで完成度を高められるかでしょう。ネーションズチャンピオンシップも始まりますが、試合になって何かをやるのではなく、それまでにどれだけ準備出来るかが大事なので、そこをしっかりと見ていきたい」

ゲームまでの環境整備は、まさにTDが責任を担うものだろう。そんなマネジメントの中で、この2シーズンの日本代表の取り組みの中で感じるのは、選手育成の在り方だ。現状では、エディーが若手選手の育成まで陣頭指揮を執っているが、個人的には、本来はトップチーム（正代表）の強化が大きなミッションであるはずの代表HCへの負担が多すぎるという印象を持っている。HCがどこまでの役割を担うかについて、永友TDはこう説明している。

「協会側とも話し合っているのは、エディーにどれだけ代表強化に集中してもらえる環境を作れるかということです。この2年やってきて、代表活動のない時間にJTS（ジャパン・タレント・スコッド）などにも取り組んでいますが、ジャパンフィフティーン（準日本代表）などと活動が重なってくると、代表コーチ陣が同時進行で見ている状況です。なので、若手の活動を例えば他のコーチに任せて、2つのチームを動かしながら、選手を（正代表へ）上げていくやり方も話し合っているところです」

代表関連のコラムで過去に何度も指摘してきたことだが、2023年W杯までの強化が、トップチーム（正代表）が勝つことに注力されてきた中で、次の世代の育成が不十分だったことが、現在の世代交代の苦戦にも影響している。2020年に拡大したパンデミックの影響でユースレベルの強化が制限されたことが数年後に響いているのは否めないが、協会として、そのような状況下でどこまで若手育成のチャレンジをしてきたかという点では疑問が残る。そんな背景を踏まえながら現在の取り組みを見ると、結果的には、やはり代表HCに“丸投げ”の印象もある。

代表予備軍クラスの選手を集めたJTSや、永友TD同様にエディーともサントリー時代から親交のある大久保直弥HCにU20日本代表を任せるなど、JRFUでも丸投げにならないための組織的な環境作りを進めている。だが、JTSをみると実際にはエディーが取り仕切っている状況だ。取材する身で第三者として日本代表を中心としたこれらの取り組みを見ても、代表を勝たせることが職務のエディーが受け持つ範囲が広がり過ぎていると感じざるを得ない。確かに、23年W杯後のHC選定過程の中で「若手育成」も大きな条件であり、それをエディーも受け入れたという経緯はある。だが、現状を野球の試合に例えれば、ショートを守るエディーがセカンドも受け持っているような印象だ。平凡なセカンドゴロでも、エディー1人の守備では簡単にヒットにされてしまっているように感じてならない。

長期遠征で大学生招集に課題「本当にデリケートな問題でもあるのです」

このような若手育成も含めた強化体制の整備、拡充の必要性を認めた上で、永友TDは大学生世代の強化環境についても言及している。

「今はラグビーと学業の両立が重要になっています。代表に大学生を招集する時にもネックになるのですが、やはり大学（講義）には行かなければいけないですから。今回の矢崎（由高、早稲田大3年FB）君のケースでは、早稲田大学とラグビー部の理解を得られたが、遠征でずっといなくなると、やはり本人にかかるリスクが相当大きくなってくる。単位取得などの問題で卒業出来ないということになると、出身高校にも影響が出てくる問題です。日本はそういうシステムになっているので、本当にデリケートな問題でもあるのです」

個々の制度で違いはあるものの、日本の大学におけるスポーツ推薦は選手が入学後にしっかりと講義を受けているか、卒業に必要な単位を履修しているかという学業成績が、その後の出身校からの推薦枠等にも影響する。同時に、ラグビー部でも選手の学業成績等で推薦枠が増減されるというケースもある。永友TDが語ったように、このような難しさは代表チームの選手招集にも影響が及んでいる。個々の選手については代表（協会）、大学側で協議、調整をしていくしかないが、TDとしては大学生世代の強化・育成にはリーグワン及び参入チームとの連携も視野に入れている。

「JTSのような環境の中では、選手の能力をグッと上げられます。でも、大学チームに戻ると、部員もすごく多い環境になるので選手個々の強化にバラつきが起きてしまう。大学4年生は、シーズンが終わればアーリーエントリーでリーグワンチームに参加して鍛える環境があります。そのためＵ20以降の大学1、2、3年生の代表予備軍の選手たちに、いかにいい環境を用意出来るかが重要だと思います。そこついては、いままさしくリーグワンがいろいろな面で働きかけをしています。大学のオフ期間などにリーグワンチームに参加するようなプログラムです」

2012年からの第1期体制の時にエディーとの懇親の席で、こんな話をした。当時のトップリーグチームが1週間に1回程度で大学生を招いて合同練習を行い、トップレベルの選手、チームから技術、体作りや栄養補給、そして練習に臨むアティチュード（取り組む姿勢）を体感する環境を作るべきだという内容だったが、永友TDの視点には、当時は全く実現しなかった環境作りの可能性を感じさせる。

「リーグワンと連携しながら（大学生を）チームで一緒に練習させてもらう。それは大学が終わってから行ける環境も作れると思います。今すぐに出来るかは難しいかも知れないが、リーグワンでもそれを考え始めています。そのような環境が整っていくと、単発的な強化ではなく継続的な強化が出来るのではないかと考えています」

インタビューの中では、永友TDが選手へ向けて謝罪を口にした場面があった。

「秋のテストシリーズで選手に申し訳なかったなと思うのは、アタックコーチがキャンペーンの頭から不在になったことです。いろいろな面で迷惑をかけてしまった。そこは、ここからの2年の課題でもあります」

8、9月に行われたパシフィックネーションズカップ（PNC）までアタック担当のコーチを務めたダン・ボーデンACが退任。秋のシリーズは、後任を招集出来ないまま戦い続けた。結果的にアタックを強みに掲げてきたチームが、秋は1試合平均16得点だったことを考えればアタック面で物足りなさがあったのは否めない。ディフェンス担当のACも昨年のデイヴィッド・キッドウェルが1シーズンで退任して、今秋ゴールド氏に変わっている。

外国人コーチも6か月拘束に難しさ「日本人コーチを入れていくことも…」

第1期のエディー体制や、23年まで務めたオーストラリア代表時代などでも、コーチやスタッフの入れ替わりが多いのが特徴でもある。ここはコーチング自体の考え方の相違と同時に、24時間フル稼働で強化に取り組むようなHC自身のハードワーカーぶりも影響する。サントリー時代から近くでエディー流を見てきた永友TDはこう説明する。

「外国人コーチで6か月も拘束されるとかなり難しい部分がある。僕も何度か相談も受けました。家族を母国に残して単身で日本に来ているコーチもいます。そこは家族も日本に呼ぶなどのやり方はいくらでもあると思いますが、エディーも語っていたが日本人コーチを入れてくことも選択肢の一つになっていく可能性はあります」

深夜まで代表チームのレビュー、プレビューに取り組み、国内、海外のラグビー映像をチェックして、毎朝4時、5時には起きて準備を再開、そして選手よりも早くジムワークを始める。こんなエディー自身の働きぶりは、同じことをコーチに求めなくても、様々な負担を強いることになるのは想像するのが難しくない。その中で、生活拠点も日本国内で、エディーのやり方をよく知る日本人コーチをどう強化に生かしていくかも、W杯へ向けてTDとして取り組む課題でもある。

現在も第1期エディージャパンでLOとして活躍した伊藤鐘史、トヨタ自動車（現トヨタヴェルブリッツ）でSHとして活躍した麻田一平がアシスタントコーチを務めるが、永友TDは「国内で日本のコーチも育っていると思います。パナソニックワイルドナイツでロビー（・ディーンズ現エグゼクティブアドバイザー）の下でやってきた金沢篤（現HC）もそうですし、スピアーズの（フラン・）ルディケHCの下でやっている田邊淳（AC）もいます。ブレイブルーパスの森田（佳寿、コーチングコーディネーター）君も（トッド・）ブラックアダーHCのところでいい指導を学んでいる。ヴェルブリッツやスティーラーズでも、名将と呼ばれる指導者の下で日本人コーチが学んでいますから」と今後の日本人コーチの成長と可能性には前向きだ。

12月3日に行われた27年W杯の組み合わせ抽選会で、日本代表（世界ランキング12位、12月25日現在）はプールE組でフランス（同5位）、アメリカ（同16位）、サモア（同19位）と決勝トーナメント進出を賭けて戦うことが決まった。TDはこの組み合わせについて「いよいよW杯へ向けた準備が始まるなという実感が沸いています。対戦相手はヨーロッパ、オセアニア、アメリカと異なる地域のチーム。スタイルがそれぞれ違うこともあり、戦い方も変わってくる。どれも気が抜けない相手です」とプール戦はキャラクターの異なる3試合を想定する。

日本協会側では未発表だが、オーストラリア協会は来年8月に日本とのテストマッチ2試合のスケジュールを発表。8日の第1戦は日本国内、そして15日には2003年W杯でも日本代表の拠点だったオーストラリア・タウンズビルでの対戦が予定されている。2月にはW杯の試合日程及び開催スタジアムが確定するため、8月の敵地戦はテストマッチと同時に、2年後へ向けた現地情報取集にも活用する見通しだ。

徐々に2年後の大会の概要が見えてきた中で、日本代表の強化もより具体性を帯びてくるはずだ。2027年へ向けて強化を加速していく来季からの2年間に、TDとしてチームに何を求めていくのだろうか。

「選手は今秋のオーストラリア、南アフリカ、アイルランドといった強豪との対戦で鍛えられた部分がすごくあると思います。エディーさんの中で、やるべきことは明確になってきていると思います。帰国後の総括会見でも話していた中でも、空中戦というところは、しっかりとフォーカスしていくポイントです。来年はネーションズチャンピオンシップが始まるので、トップレベルの相手と対戦することで課題の達成度を測り、経験値のいい積み上げは出来るはずです。その中で、やはり今後はセレクションに比重がかかってくる。ここは（選考）基準をしっかりと統一してやっていくことで、チーム、選手層の上積みになると考えています。空中戦のようなスキル、戦術面に加えて、後は勝ち切る力、最後にスコアして勝利するという部分は、これからの強豪を相手にする試合経験の中で補っていけると考えています」

「極論ですが、エディーが倒れたらどうするのか…」

TDというマネジメントサイドの「これから」についても、反省も踏まえながらこう課題を語っている。

「何かあった時に、ちゃんとプランが用意出来ているかが重要になります。私自身としては、今の体制をしっかりと継続して2027年まで持っていければベストだと思っています。そのために、例えば先にお話ししたコーチに関して、次はどうするかというような用意をしていかなければいけない。今回は、私の中では後手を踏んでしまった部分があった。なので、そのような事で選手を取り巻く環境に影響しないようにしていきたい。極論ですが、エディーが倒れたらどうするのか。誰がどうなっても、チームを継承していける準備をしていく必要がある」

実際に2013年にはエディーが脳梗塞の恐れのため一時チームを離れる事態もあったが、マネジメントサイドの仕事としては、人事も含めたピッチ外の変化がチームや選手のパフォーマンスに与えるネガティブな影響を最小限に抑えるための環境作りを進めていくことがミッションになる。

これまでのTDやGMといったポストの顔ぶれを振り返ると、その大半が、代表HCと所属チーム等でコーチ、選手、スタッフとして繋がりがあった人物が担ってきた。永友TDも同じような背景を持つ。厳しい見方をすると、どうしてもHCとの人間関係から“サポーター役”になってしまう傾向は否定できない。プロHCの優先事項は、突き詰めれば自身の実績だという現実は認めた上で、日本ラグビー全体の利益を考えた時には「勝利」だけではないタスクもある。つまり、HCの“仰せの通り”では許されない部分もある。

例えば、このコラムでも触れた若手の強化・育成だ。23年W杯までのような正代表だけの強化に特化すれば、若手育成が不十分になるケースもある。そこを、強化の方向性や人材配置も含めて一個人（HC）の成果だけではなく、短期的、中長期的な視野も含めて日本ラグビーにどう利益還元出来るかを追求するのもマネジメントトップに求められるはずだ。

ヨーロッパ遠征中に永友TDとやり取りする中で、サントリー時代のエディーとの濃密な関係性がある一方で、マネジメントトップとしての客観性を持った視点での話を聞けたことが、今回の単独インタビューを決めた大きな要因でもあった。段階的に近づいてきたW杯への正念場となる残された2年の中で、代表チームの進化と同時に、「W杯」という枠も越えた日本ラグビーにどんな利益を還元出来るのか。TDとしての手腕も期待したい挑戦が続く。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。