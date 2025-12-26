はてにゃん、クリスマスのマチアプで起きた出来事に反響続々 衝撃の結末に「エンジェル伝説かよ」の声
メイクアップクリエイターのはてにゃんが24日、自身のX（旧Twitter）を更新。マッチングアプリでの待ち合わせで起きたという衝撃的なエピソードを明かし、大きな反響を呼んでいる。
はてにゃんは、「左の画像でマチアプ登録してるんだけど」と切り出し、メイクを施した写真でアプリに登録していることを報告。しかし、クリスマス当日で混雑していたため時間がなく、急いで「すっぴんで、待ち合わせ場所に向かった」と明かした。
すると、相手の男性から「"ギャァァァァァァ"ってけやき坂で叫ばれて ダッシュでガチで帰られた」と、驚きの結末を迎えたことをつづっている。投稿には、アイドルさながらのメイク後の姿と、すっぴんの状態を並べた比較写真が添えられた。
はてにゃんは過去に日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、その驚異的なメイク技術で話題を集めた人物だ。今回の出来事について、「クリスマス当日に帰るとかありえなくない？無理キレそう」と心境を吐露した。
この投稿には、「おもろすぎるすww」「エンジェル伝説かよ」といったコメントが殺到。また、「カルボナーラをオーダーしたら、ちくわの磯辺揚げが出てきた感じよね」など、そのギャップを的確に表現するユニークなたとえも寄せられ、大きな話題となっている。
左の画像でマチアプ登録してるんだけど— はてにゃん ／ ハヤテさん (@hate_1207) December 24, 2025
クリスマス混み過ぎて時間無くて急いで
すっぴんで、待ち合わせ場所に向かったら
"ギャァァァァァァ"ってけやき坂で叫ばれて
ダッシュでガチで帰られたんだけど何で
クリスマス当日に帰るとかありえなくない？
無理キレそう、 pic.twitter.com/zYh7q9MOWC