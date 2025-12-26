はてにゃん、クリスマスのマチアプで起きた出来事に反響続々　衝撃の結末に「エンジェル伝説かよ」の声

左の画像でマチアプ登録してるんだけど

クリスマス混み過ぎて時間無くて急いで

すっぴんで、待ち合わせ場所に向かったら

"ギャァァァァァァ"ってけやき坂で叫ばれて

ダッシュでガチで帰られたんだけど何で

クリスマス当日に帰るとかありえなくない？

無理キレそう、 pic.twitter.com/zYh7q9MOWC