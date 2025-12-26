¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±¤Îº£µ¨³èÌö¤òÆÈ¼«É¾²Á¡ªÅ´ÏÓ¤¬¼¨¤·¤¿¿®Íê¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤Î²ÝÂê¡ÚMLB¥³¥é¥à¡Û
ËÜµ»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¾²Á´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡SDAAÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó¤ÎÅê¼ê¹×¸¥ÅÙ¤òÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤°Ê²¼¤Î5ÃÊ³¬¡ÊA～E¡Ë¤ÇÄêµÁ¡¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Rank A¡ÊÂî±Û¡Ë¡§ ¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë»ÙÇÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÁè¤¤¤ä¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÍí¤à¡Ö¥¨ー¥¹µé¡×¤Î³èÌö¡£
Rank B¡ÊÍ¥ÎÉ¡Ë¡§ Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¾Ã²½¤ä»î¹ç¤òºî¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡Ö¼çÀïµé¡×¤ÎÆ¯¤¡£
Rank C¡ÊµÚÂèÅÀ¡Ë¡§ ¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÊ¿¶ÑÅª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¤Ø²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¾õÂÖ¡£
Rank D¡Ê²ÝÂê»Ä¡Ë¡§ ´üÂÔÃÍ¤ò²¼²ó¤ëÀ®ÀÓ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµåÆâÍÆ¤Ç¥Áー¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡£
Rank E¡ÊÄãÄ´¡Ë¡§ Ä¹´ü¤ÎÎ¥Ã¦¤ä¿¼¹ï¤ÊÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ê¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·ー¥º¥ó¡£
É¾²Á¤ÎÁÃ¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤Ø¤ÎÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¡×
¡¡2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿µÆÃÓÍºÀ±¤ËÂÐ¤·¡¢²æ¡¹SDAAÊÔ½¸Éô¤ÏÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¡¢º£µ¨¤Î³èÌöÅÙ¤ò¡ÖRank B¡ÊÎÉ¡Ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ½Äê¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¸å7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Èà¤¬ÅþÃ£¤·¤¿¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÍê¤â¤·¤µ¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£²ÝÂê¤Ï»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤ëÀïÎÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖA¥é¥ó¥¯¡×¤ËÇ÷¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
·®¾Ï¤È¸À¤¨¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡×¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹
¡¡¤Þ¤º¡ÖRank B¡×¤ÎºÇÂç¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹¤µ¤À¡£º£µ¨µÏ¿¤·¤¿33»î¹çÅÐÈÄ¤È178²ó1/3¤È¤¤¤¦Åêµå²ó¿ô¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯¡Ê32»î¹ç¡¢161²ó2/3¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¡Ê32»î¹ç¡¢167²ó2/3¡Ë¤ò¤â¾å²ó¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¹¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¤âÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÅê¼ê¤ÎºÇÂç¤Î·®¾Ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ËÉ¸æÎ¨3.99¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤â¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤òºî¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖRank A¡×¤ØÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖWHIP 1.42¡×¤Î¸½¼Â
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡ÖRank A¡×¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¡¢À©µåÌÌ¤ËÀ¸¤¸¤¿²ÝÂê¤Ë¤¢¤ë¡£ºò¥·ー¥º¥ó¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º°ÜÀÒ¸å¤Î10»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ê»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¤ä¤ä¶ì¿´¤ÎÀ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬WHIP¡Ê1¥¤¥Ë¥ó¥°¤¢¤¿¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿Áö¼Ô¤Î¿ô¡Ë¤Î¿ôÃÍ¤À¡£2023Ç¯¤Î1.27¤«¤éº£µ¨¤Ï1.42¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ç°ø¤Ï74¸Ä¤ËÃ£¤·¤¿Í¿»Íµå¤Ë¤¢¤ë¡£ÌµÂÌ¤ÊÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Çµå¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¼«¤é¤ò¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÀ³Î¤Ê²þÁ±ÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ã¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤È¡¢¾¡ÇÔ¤òÄ¶¤¨¤¿Æ¯¤
¡¡Ã¥»°¿¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï174¸Ä¡¢Ã¥»°¿¶Î¨8.78¤È¡¢º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¦ÎÏ¡×¤Ï·òºß¤Ç¤¢¤ë¡£7¾¡11ÇÔ¤È¤¤¤¦Éé¤±±Û¤·¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤ä¥ê¥êー¥Õ¿Ø¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ²áÅÙ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹É¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯»î¹ç¤òºî¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·Â³¤±¤¿Æ¯¤¤³¤½¤¬¡¢º£µ¨¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Áí³ç¡§ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡Ö¥íー¥Æ¤ÎÃì¡×
¡¡Áí³ç¤¹¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤Ï¡Ö¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ãー¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²È´¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢Èà¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¸¦ïÓ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿®ÍêÀ¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡£30ÂåÃæÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤µ¤ËÀ©µå¤Î°ÂÄê´¶¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤ÓºÇ¹âÉ¾²Á¤òÁÀ¤¨¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡ÖRank B¡×¤Ï¡¢º£µ¨¤Î³Î¤«¤Ê¹×¸¥¤Ø¤Î»¿¼¤È¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿É¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨2025Ç¯12·î24Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë ¡ÊSDAAÊÔ½¸Éô¡Ë