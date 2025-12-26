°æ¾å¾°Ìï¡¡¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇàÃíÌÜÈ¯¸Àá¡Ö¤¢¤È£³¡Á£´Ç¯¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤Ç¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡££²£µÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Çà¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á¤ÏÉ¬¾¡¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡¢³¬µéº¹¤Î¤Ê¤¤ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë£±°Ì¤Ø¤ÎÊÖ¤êºé¤¤òÀÀ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÃíÌÜÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
à¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç¥Ô¥«¥½¤ÈÌó£´£°ÉÃ¤â¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢ÀïÆ®¥â¡¼¥É¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ïº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯°ìÀï¡££Ð£Æ£Ð£±°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¯µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£°æ¾å¤ÏÀìÌç»ï¡Ö¥ê¥ó¥°¡×¤Î£Ð£Æ£Ð¤Ç¸½ºß£²°Ì¡£¥Ô¥«¥½¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢°æ¾å¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Î¼èºà¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤ÈÀï¤¦¤«¤Ï¸å¤Ç¤ï¤«¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤¢¤È£³¡¢£´Ç¯¤ÇÀ¤³¦°ì¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶½Ì£¿¼¤¤È¯¸À¤ò¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö£±£³Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢»ý¤Ä£³£²ºÐ¤ÎÈà¤Ïµæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°úÂà¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£³¡Á£´Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥Ð¥ó¥¿¥à¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¤ËÂ³¤¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼¤ÈÀ©¤·¡¢£´³¬µé¤Ç£´ÃÄÂÎ¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÀ®²Ì¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿»Ë¾å½é¤Î£³³¬µé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë°Î¶È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³¬µéÊÑ¹¹¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï£¹·î¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯£µ·îÍ½Äê¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡ËÀï¸å¤Ë¤â³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢¥Ù¥ë¥È¤òÅý°ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢£³¡Á£´Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¡£²¾¤Ë¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÃË»ÒºÇÂ¿¤ÎÀ¤³¦£¶³¬µéÀ©ÇÆ¤È¤â¤Ê¤ê¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇËÉ±Ò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤Ë¤Ê¤ëÁªÂò»è¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çº£¸å¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤ÇÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤·¤«¤·ºÇ¶¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¡Ö¿¿¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤âÀï¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£