「どんな鍋が好き？」＜回答数37,774票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第395回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんな鍋が好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「どんな鍋が好き？」
■今日のおすすめレシピ
■今日のおすすめレシピ
簡単！すき焼き 割り下の黄金比 関西風レシピ
【材料】（4人分）
牛肉(薄切り) 600~700g
しらたき（糸コンニャク） 大 1袋
焼き豆腐 1丁
玉ネギ 1個
白ネギ 2本
青ネギ(九条ネギ) 1袋
春菊（菊菜） 1袋 または セリ
エノキ 1袋
シイタケ 4枚
麩(丁字麩) 4~8個
うどん 1~2玉
<調味料>
酒 適量
砂糖 適量
しょうゆ 適量
七味唐辛子 少々
卵 4~8個
牛脂 適量
【下準備】
1、牛肉は半分の長さに切り、食べる直前まで冷やしておく。
2、糸コンニャクはたっぷりの熱湯でサッとゆでてザルに上げる。粗熱が取れたら食べやすい長さにザク切りにする。
3、焼き豆腐は8等分に切る。
4、玉ネギは皮をむいて縦半分に切り、さらに横1cm幅に切る。
5、白ネギ、青ネギは1cm幅の斜め切りにする。
6、菊菜は根元からちぎり、長さを揃えておく。
7、エノキは袋ごと根元を切り落とし、袋に直接水を入れて軽くもむ様に洗い、水気を切って小分けにする。
8、シイタケは石づきを落とし、かたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取り、笠に飾り切りをする(大きい場合は半分に削ぎ切りにする)。
9、麩は水でもどして水気を絞る。
【作り方】
1、切った野菜は大皿に盛り付ける。取り鉢にそれぞれ卵を割る。
2、最初に牛肉を人数分広げて入れ、手早く砂糖、酒、しょうゆ、七味唐辛子を適量加えて焼き、肉を返して焼き色が付けば、各自の玉割り鉢に入れ、溶き卵をつけていただく。
＜コツポイント＞すき焼きはご家庭ごとにそれぞれの味付けがあります。今回は、人数分の牛肉に砂糖大さじ3、酒大さじ1、しょうゆ大さじ2〜3、七味唐辛子適量の調味料を加えました。甘辛系の仕上がりになります。砂糖の種類により甘みが変わりますので、量を調節して下さい。調味料を入れてからは、手早く牛肉をからませて下さいね。（4人分)
3、他の具を加え、お好みで味をみながら＜調味料＞を加え、煮えた物から順に溶き卵をつけていただく。最後に水で少し煮汁を薄めて、うどん玉を加え煮込んで取り分ける。
【このレシピのポイント・コツ】
うどん玉以外にも、おもち、ご飯を加えて煮込んでも味がしみ込んで、とてもおいしいです。
(E・レシピ編集部)
