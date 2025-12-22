ミスタードーナツにて「ミスド福袋2026」が本日12月26日発売「ミスド福袋3,800円」と「ミスド福袋6,500円」の2種類
ダスキンは、「ミスド福袋2026」（全2種）を本日12月26日に発売する。価格は3,800円と6,500円。なお発売日はショップにより異なる。ショップの在庫がなくなり次第終了する。
今回の福袋は、ミスタードーナツ創業55周年を記念して発売されるもの。ミスタードーナツの人気キャラクターである「ポン・デ・ライオンと仲間たち」がデザインされた「ミスド福袋3,800円」は、デコレーションキット、ポン・デ・ライオンミニトート、ハンドタオル2枚セットにドーナツ引換カード（20個分）が入っている。今回福袋として初登場となる「デコレーションキット」は、「ゴールデンチョコレート」のきいろいつぶつぶと、チョコレートペンがセットになり、好きなドーナツにデコレーションができるグッズとなっている。
一方、これまで多くのプレミアムグッズのデザインを手掛る原田治氏のイラストがデザインされた「ミスド福袋6,500円」は、ポン・デ・リング型ぬいぐるみ、原田治トートバッグ、原田治ハンドタオル、スケジュールン、ドーナツに合うドリップコーヒーセットとドーナツ引換カード（35個分）が入っている。原田治氏のイラストを使用したトートバッグや、ポン・デ・リングがぬいぐるみになって登場する。
ミスド福袋3,800円
【セット内容】
デコレーションキット/ポン・デ・ライオンミニトート/ハンドタオル2枚セット/ドーナツ引換カード（20個分）
デコレーションキット
ゴールデンチョコレートのきいろいつぶつぶが福袋グッズで登場。自宅で好きなドーナツをデコレーションして楽しめる。
内容
・ゴールデンチョコレートのきいろいつぶつぶ1袋
・チョコレートペン1本
※お皿は付属しておりません。
ポン・デ・ライオンミニトート
かわいいポン・デ・ライオンの刺繍が入ったオリジナルミニトート。便利なファスナー付きで、ちょっとした外出にも、ランチトートにも使える。
イメージ
【ポン・デ・ライオンミニトート】
サイズ：約18.5×33cm×12cm（高さ×口前幅×底マチ）
素材：ポリエステル
ハンドタオル2枚セット
ポン・デ・ライオンとフレンチウーラーがかわいいストライプ柄と、人気のドーナツがデザインされたドーナツ柄のハンドタオルの2枚セット。
【ハンドタオル2枚セット】
サイズ：約30×30cm（縦×横）
素材：綿100%
ミスド福袋6,500円
【セット内容】
ポン・デ・リング型ぬいぐるみ/原田治トートバッグ/原田治ハンドタオル/スケジュールン/ドーナツに合うドリップコーヒーセット/ドーナツ引換カード（35個分）
ポン・デ・リング型ぬいぐるみ
ポン・デ・リングを再現したぬいぐるみ。55周年のオリジナルワッペンがついたデザインとなっている。
【ポン・デ・リング型ぬいぐるみ】
サイズ：約26×26×7cm（横×縦×奥行）
素材：ポリエステル
原田治トートバッグ
原田治氏のイラストをデザインに使用したショルダータイプのトートバッグ。A4サイズが入る大きさで、外出時にもピッタリ。
イメージ
【原田治トートバッグ】
サイズ：約38×39×9cm（高さ×口前幅×底マチ）/取っ手 幅約2.5cm、長さ約55cm
素材：綿、ポリエステル混紡
原田治ハンドタオル
原田治氏のイラストをデザインした爽やかなドット柄のハンドタオル。
【原田治ハンドタオル】
サイズ：約30×30cm（縦×横）
素材：綿100%
スケジュールン
ドーナツデザインのスケジュールン。表紙は4種類で、差し替えて使える。年間カレンダー、年間プラン、マンスリー、ウィークリー、メモ、ドーナツ年表、ドーナツレポート、付箋メモがあり、楽しく使用できる。
【スケジュールン】
サイズ：約18.2×12.8cm（縦×横）
ドーナツに合うドリップコーヒーセット
福袋用として特別にブレンドした、「ドーナツに合う」ドリップコーヒー。
※写真はイメージ
【ドーナツに合うドリップコーヒーセット】
・ポン・デ・リングに合うオリジナルブレンド
・オールドファッションに合うオリジナルブレンド
・フレンチクルーラーに合うオリジナルブレンド
各1袋
「ミスド福袋2026」購入者限定ミスタードーナツプレゼントキャンペーン開催
「ミスド福袋2026」を購入した人限定で、ミスタードーナツをさらに楽しめるキャンペーンも展開。それぞれの福袋に入っているドーナツ引換カードが応募券となり、ミスタードーナツアプリから応募すると抽選でミスドミュージアム体験ツアーやこのキャンペーンだけのオリジナルデザインの「原田治オリジナルマグカップ」が当たる。応募期間は12月26日10時から2026年2月6日23時59分まで。
【ミスド福袋3,800円コース】
A賞：ミスドミュージアム体験ツアー（55組 110名）※大阪宿泊付き
B賞：ミスタードーナツマネー5,000円分（55名）
【ミスド福袋6,500円コース】
A賞：原田治ミスドオリジナルマグカップ 1個（5,500名）
B賞：ミスタードーナツマネー5,000円分（55名）
※ご購入の福袋によって、参加できるミスタードーナツプレゼントキャンペーンの内容は異なります。
※旅費（ミスドミュージアムまでの交通費）は当選者負担となります。
※ミスタードーナツマネーは、出張販売先や一部ショップでは、ご利用いただけません。
(C)OSAMU HARADA (C)MISDO 25