

文化放送で放送中の『近藤頌利×加藤大悟 足長兄弟』（毎週木曜日 午後8時30分～9時00分）では、2026年3月8日（日）に科学技術館サイエンスホール（東京都千代田区）で、番組初の公開録音イベント「近藤頌利×加藤大悟 足長兄弟 足長ふぁみりー会議」を実施する。

現在放送中のウルトラマンシリーズ「ウルトラマンオメガ」で主人公・オオキダソラト役でも話題の近藤頌利と、ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズや舞台『魔法使いの約束』シリーズに出演し、2.5次元ミュージカルを中心に活躍中の加藤大悟がパーソナリティを担当する当番組。今年10月の番組スタート以来、舞台などではスタイリッシュでクールな顏を見せる2人が、兄弟のようにアットホームな雰囲気で、自然体のおしゃべりを届けるトークプログラムとして好評放送中。

このたび、番組初となる公開録音がついに決定。いつものラジオの空気感はそのままに、飾らない素顔の爆笑トークから公開録音ならではの特別企画まで、“ふぁみりー感”満載に、2人の仲良しすぎる時間を“足もトークも長尺”でたっぷり届ける。

また、会場では番組初の公開録音を記念し、オリジナルグッズの販売も行う。

番組初の公開録音実施にあたり、近藤と加藤は以下のコメントを寄せている。

【近藤】

「足長兄弟の兄・近藤頌利です。早くも公開録音が出来ることを嬉しく思います。家の子供部屋で話しているような兄弟トークをぜひ聴きに来てください。そして、リスナーさん参加型のコーナーも作るので、そこで「ふぁみりー会議」をしましょう。お待ちしています。アシナガ！！」

【加藤】

「人生初、そして番組初となる公開録音が足長兄弟で出来ることがとても嬉しいです。いつも通りのラジオ収録の様子を、みなさまにお届けできたらいいなと思っております。みなさま！最高の足長ふぁみりー会議にしましょー！！」

なお、文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」の当番組会員を対象に、会場観覧チケットの先行申込（抽選）を本日12月25日（木）午後9時より受け付ける。

【イベント概要】

■タイトル：「近藤頌利×加藤大悟 足長兄弟 足長ふぁみりー会議」

■実施日時：2026年3月8日（日）

1部 12:30開場 13：00開演

2部 16:30開場 17：00開演

■会場：科学技術館サイエンスホール（東京都千代田区）

■出演：近藤頌利、加藤大悟

■会場観覧チケット先行応募（抽選）：

※文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」番組会員を対象に、先行申込受付

抽選応募期間：2025年12月25日(木) 21:00～2026年1月8日(木) 23:59

当選発表：2026年1月14日(水) 18:00

受付URL: https://qlover.jp/ankd

【番組概要】

■番組名：『近藤頌利×加藤大悟 足長兄弟』 （読み：こんどうしょうり かとうだいご あしながきょうだい）

■放送日時：地上波 毎週木曜日 午後8時30分～9時00分

■パーソナリティ：近藤頌利、加藤大悟

■配信：文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」にて地上波放送後に配信

番組URL：https://qlover.jp/ankd

【無料展開】番組放送終了後にアーカイブ配信（音声）

【有料展開】会員料金 月額660円（税込）

・番組放送終了後にQloveRにておまけトーク（動画）あり

・近藤頌利、加藤大悟からの有料会員限定プレゼントあり

■メールアドレス： ankd@joqr.net

■番組X： @ankd_joqr ※推奨ハッシュタグ： #ankd