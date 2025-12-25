¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÃæÅÄæÆ»á¤¬¾Î¤¨¤¿¡È°ÂÂÇ¶¯Ã¥¡É¤ÎÈþµ»¡¡³ÚÅ·¥É¥é1¤¬¸«¤»¤¿¹¥¼é
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡×¤ËÃæÅÄæÆ»á¤é¤¬½Ð±é
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡Ú¸ÅÅÄÆØÌé ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¤È¤ÎÂè2ÃÆ¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿Â³ÊÔ¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤¿¤Á¤¬º£µ¨¤Î¡È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡É¤ò¿³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤äÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³åÑ½¨ÆâÌî¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤Î¡È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î27Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹-³ÚÅ·Àï¡£Ìµ»à1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î·òÌðÊá¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿»°Í·´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤Ë½¡»³¤¬ÁÇÁá¤¯È¿±þ¡£ÌÜ°ìÇÕº¸¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÂÇµå¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Êáµå¸å¤¹¤°¤ËÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î·üÌ¿¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÃæÅÄæÆ»á¤Ï¡Ö¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¾Î»¿¡£¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤â¡¢¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡£Êá¤Ã¤Æ¤«¤éÁ´Á³¡ÊÆóÎÝÊý¸þ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ù¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯Á÷µå¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë