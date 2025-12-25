万博のパビリオンで腕を振るったシェフ、クウェート料理のテイクアウト専門店を大阪・日本橋にオープン！

大阪・関西万博が閉幕して早2ヶ月。あれほどまでに混雑していた、御堂筋線と中央線が通る大阪メトロ「本町駅」は現在非常に落ち着いている。しかし、名残惜しさからか公式キャラクターのミャクミャクのグッズを携えている人を見かけない日はないし、ミャクミャクグッズの店が限定的にオープンすると長蛇の列ができている。明らかな「万博ロス」状態だ。そのロスを埋めるかのごとく、大阪では異国情緒溢れるイベントや飲食店の新規開店が続いている。

そのひとつが、日本で唯一のクウェート料理テイクアウト専門店『Expo Kuwait Kitchen』。クウェートパビリオンのレストラン、『シドラ』でシェフを務めたハネイン・ジエド（HANEIN ZIED）さんが、大阪・日本橋に2025年12月19日にオープンさせたお店だ。今回、ハネインさんにクウェート料理の魅力を直撃した。

裕福な国・クウェートの料理

店主のHANEIN ZIED（ハネイン・ジエド）さん

クウェートは中東の小さな国で、大きさは四国より少し小さいくらい。しかし、「石油に浮かぶ国」といわれるほど、石油の生産量輸出額ともに世界有数で、莫大な外貨収入を得ている非常に裕福な国なのだ。それとともに、政府の保守的な財政維持をしていることも重なり、クウェートの通貨は2025年12月現在、「世界でもっとも価値の高い通貨」と呼び声が高い。

そんなクウェートの料理は米、ラム肉、鶏肉、豆類、スパイスを中心に、素材の味を大切にした香り豊かな料理だ。特にスパイスは周辺環境の影響を受けて、発展してきた。インドやペルシャ、アラブ諸国との交流によって、独自のスパイスの使い方が生まれ、シンプルながら奥深い味わいが特徴である。

また、クウェートは国教がイスラム教のため、食事もハラールに即している。ハラールとは、イスラム教徒が従うべき生活全般のルールを指し、食生活についての指摘もある。そこまで厳しい規制はないが、アルコール摂取と、犬、豚の肉、ほかハラールが定める方法で屠殺されていない肉を食べることが禁じられている。

ムスリムは、動物の血を口にしてはいけないことから、血を効率的に抜くために脊髄を切らない方法で屠殺することが定められている。脊髄を切らないことで、脳からの指令が止まることなく、心臓が動き続けて、余分な血液が最大限排出される。肉の鮮度がより長く保たれるため、最も衛生的な屠殺方法とされているのだ。

万博では1日平均2000食を提供！ シェフはチュニジア出身

ハネインさんがシェフを務めていたクウェートレストラン『シドラ』は、大阪・関西万博でかなりの人気を呼んだ。毎日平均2000食、閉幕前１ヶ月は開店から閉店まで長蛇の列ができ、約3000食が売れていたという。

１日にこんなにも大勢の人に料理を振る舞うことができ、「クウェート料理っておいしいんだね！」とたくさん声をかけてもらうことができたとハネインさんはうれしそうに語る。

実は、ハネインさんは同じアラビア半島のチュニジアの出身。元々料理が大好きだったことから、18歳で料理の専門学校へ入学。卒業後は様々な国のレストランや、飲食店、ホテルで修業を積んでいた。アラブの料理には精通していたものの、万博で初めてクウェート料理を作ったそうだ。

「万博での経験は、私にとって非常に貴重なものだった。多くの人にアラブの料理、クウェート料理を伝えられた。シドラを仕切るシェフに教わった秘伝のスパイスのレシピを知る者は日本に2人しかいなくて、自分はそのうちの1人なんだ」と誇らしげに語ります。

テイクアウトで気軽に楽しめるクウェート料理

ハネインさんは「多くの人にクウェート料理を伝えられた」ことを誇りに思っているものの、万博での長蛇の列で料理を届けられなかった人も多く存在していたことを重く受け止めている。

「もっと多くの人にクウェート料理を知ってほしい」と、テイクアウト専門店『Expo Kwait Kitchen』をオープン。本当はレストランとしての開業を望んでいたものの、資金的な問題からまずはテイクアウト業態で始めることを決意したという。

このお店では、米、肉、トマトソースで構成された「マチブース」を3種類と、サラダ、スープ、揚げ餃子の「サモサ」が用意されている。

ベジタリアン向けのオクラの「マチブース」（1750円）

メインはなんといっても「マチブース」。ラム肉、チキン、ベジタリアン向けのオクラの3種類だ。

ラムとチキンは日本のものは使わず、どちらもハラールに準じてラムはオーストラリア、チキンはサウジアラビアから輸入している。それぞれ６種類のスパイスとともにチキンは45分、ラムは約2時間茹でる。さらにスパイスをまぶしてそれぞれ15分オーブンで焼いていて、非常に手間がかかっている。

「マチブース ランプ」（M：2000円、L：2200円）

実際食べてみたが、ラムの臭みはほとんどなく、特有の旨みが凝縮。ラム肉好きにはたまらない一品だ。チキンも同様に独特の臭みがなく、驚くほど上品な味わいに仕上がっている。

しかも、セットのお米はバスマティライスの中でも高品質なものを使用。チキンスープで茹でることで、米単体でも十分においしく食べられる。上に乗せられたレーズンは、甘味だけでなく、ぶどうのしゃくしゃくとした食感が残っていて、それが良いアクセントになっている。これらが一体となって、丁度良く合わさり、味に奥行きを出している。

「マチブースチキン」（M：1850円、L：2050円）

著者のイチオシはサラダ。サラダはルッコラをメインとしたベリーリーフに、フェタチーズ、デーツ、ナッツがトッピングされている。

ドレッシングは、バルサミコ酢とマスタードを合わせた味のものと、バルサミコ酢をカラメルソース状に煮詰めたものの２種類。どちらもバルサミコ酢をベースにしているから、２種類をかけても味にまとまりがある。ひと口で甘い、酸っぱい、苦い、ミルキー、香ばしい……噛むたびに味わいの変化が楽しめるのだ。

スープとサラダセットで1500円。単品はスープ750円、サラダ850円

スパイシーなマチブースとのセット（1500円。単品はスープ750円、サラダ850円）で食べて、クウェート料理の味の幅広さを感じてほしい。

万博の約３分の２！原価ギリギリの価格設定

自慢の料理を振る舞ってくれたハネインさんだが、プレオープン時は料理に対して称賛が並ぶ中、「高い」という声が挙がったのが気がかりだったという。確かに、メインのマチブースはMサイズでラムが2000円、チキンが1850円、オクラで1750円と１食で考えると決して安くはない。

しかし、これには明確な理由がある。肉だけでなくスパイスも輸入していること、しかも高価なサフランをふんだんに使っていることだ。

サフランは、クロッカスという秋の短い期間にしか咲かない花のめしべを手作業で収穫、乾燥させて作られる。しかし、夜明けに咲いてすぐに萎んでしまうため、収穫は時間との勝負となる。その上、めしべはひとつの花から３本しか取れず、１kgのサフランを作るのに大体15〜30万本の花を要する超高級スパイスなのだ。

サフランのイメージ

しかし、それを贅沢に使うことで、格段に香りが良くなる。ハネインさんは「折角食べてもらうなら、おいしく味わってほしい」とふんだんに使っている。

店舗に行くと、ふわりと上品なスパイスの香りが鼻を抜け、食欲を搔き立ててくれる。クウェート料理の根っこに「人を食でもてなしたい」というおもてなしの心がある。だから、ハネインさんもその思いで、原価ギリギリ低価格での提供を決めた。

「万博時の３分の２ほどの価格に抑えています。一度クウェート料理を食べてみてください。ヘルシーで、味わい深く、あなたにとってもやさしい食事になっています。お会いできること、楽しみにしています」とにこやかに語るハネインさん。

万博で食べた方も食べられなかった方も、ぜひクウェート料理を味わってみてほしい。

『Expo Kuwait Kitchen』

［住所］大阪市中央区瓦屋町3-4-8-101kitchenBASEなんば

［営業時間］11時半〜15時、17時〜20時半（金曜は夜営業のみ）

［定休日］月曜

文・写真／後藤華子

