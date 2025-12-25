もうまもなく終わりを迎える2025年。55年ぶりとなる大阪での万国博覧会に日本中が熱狂し、憲政史上初となる女性総理が誕生するといったかつてない激動の1年となった。そこで、本誌が目撃してきた2025年のスクープのなかで、とりわけ反響の大きかったものを今一度紹介する。

日ハム時代から大のハワイ好きとして知られるドジャースの大谷翔平選手。ついに念願叶ってハワイの超高級リゾートに別荘を建設することに。今年1月に行なわれた着工式には地元の名士のほか、妻の真美子さんも同伴したのだが、その際真美子さんが着用していた服には夫への“配慮”が――（以下、WEB女性自身2025年2月25日配信記事）※年齢は掲載当時のママ

2月22日（現地時間、以下同）、ドジャースの大谷翔平選手（30）がハワイの高級リゾート開発の着工式に参加した様子が、デベロッパーの公式サイトで公開された（現在は削除済み）。妻・真美子夫人と愛犬・デコピンを伴った仲睦まじい様子に、Xでは冒頭のように感激する声があふれていた。

「デベロッパーの公式サイトによれば、着工式は今年の1月4日に開催されたそうです。大谷選手は“最初の居住者”と紹介されており、別荘は来年に竣工予定とのこと。着工式には他の居住者やデベロッパー関係者、ハワイ州知事、市長などが参加したようです」（在米ジャーナリスト）

公開された複数の写真には、ハワイアンレイを首にかけた大谷夫妻のショットも。大谷選手はデコピンを抱き、真美子夫人は両手にシャベルを持ち、嬉しそうな表情を浮かべていた。この他には関係者らと食事会で懇談する様子を収めた写真もあり、大谷夫妻が楽しそうに笑う姿もあった。

残念ながら23日までにこれらの写真は公式サイト上から削除されてしまったが、とりわけ注目を集めていたのが真美子夫人のファッションだった。

別荘の建設予定地と思しき場所での記念撮影では、白い襟付きのブラウスにゆったりとした黒いパンツとスニーカーをコーディネート。いっぽう食事会では雰囲気を変え、淡いストライプのスカーフがアクセントになった7分袖の真っ白いロングワンピースを着用。バッグとパンプスは黒色で揃えられ、耳元には白い花をモチーフとしたピアスがついていた。

これまでも公式行事でのドレスアップや、試合観戦での私服が話題を呼んでいた真美子夫人。着用ブランドに関心が寄せられることも少なくないが、着工式では“大谷選手の妻”らしいチョイスをしたようだ。

「真美子さんが着工式で着ていた白いロングワンピースは、大谷選手がアンバサダーを務めるドイツのブランド『HUGO BOSS』の商品だと見られています。定価は日本円で約6万円だといいます。

昨年7月に開催されたレッドカーペットショーでも、真美子さんは大谷選手とお揃いの『BOSS』でドレスアップ。大谷選手がブラウンのスーツ姿だったのに対して、真っ白なパンツスタイルのノースリーブドレスを着用していました。また、昨年11月には大谷選手が3度目のMVPを受賞し、大リーグ専門局『MLBネットワーク』に真美子さんも一緒にリモート出演していました。この時も同ブランドの黒いモノグラム柄のワンピースを着ており、ファンの間で話題に。

真美子さんは私服ではカジュアルブランド『ZARA』などを好んで着ているようですが、大谷選手の大切な節目に立ち会う公の場では、妻としての配慮を見せているのかもしれません」（前出・在米ジャーナリスト）

ハワイで見せた真美子夫人のワンピース姿に、Xでは感激する声が相次いでいる。

