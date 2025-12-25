今田美桜「福山（雅治）さんが観てくれてた」今年一番嬉しかったこと

女優の今田美桜（28歳）が、12月24日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番嬉しかったこと”を語った。



今田はこの日、映画「ラストマン -FIRST LOVE-」の宣伝を兼ねて同番組のインタビューに対応。“今年一番嬉しかったこと”を聞かれ、「今年はTBSさんのほうで『世界陸上』でお世話になりまして、それを福山（雅治）さんが観てくれてた、ってのが本当に嬉しかったです」と、「ラストマン」で共演する福山が観ていたと語る。



そして「結構、9日間あるうち観られるときは観てくださってたみたいで、『だんだん良くなってた』っていうのを言ってもらえて、本当に嬉しかったですね、それは」と語った。