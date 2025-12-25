Photo: 山田洋路

ビジネスパーソンなら誰もが感じたことのある「足元の疲労」。通勤電車の中や、1日の終わりに感じるあの不快な疲れを少しでも軽減できるとしたら？

1日12時間は履いているインソールに投資せよ

Image: Sweetleaff公式

台湾発の特許技術を搭載したインソール「Sweetleaff」が、その答えを提示してくれそうです。

最大の特徴は、内蔵されたエアポンプで空気圧を無段階調整できる点。朝のむくみ具合、午後の疲れ具合に合わせて、靴を脱がずに指先ひとつでフィット感を調整できるんです。

これ、地味に納得しませんか？高級オフィスチェアに投資する人は多いのに、1日12時間以上履いている靴の中には無頓着。でも考えてみれば、移動中の足こそしっかりケアして然るべき存在です。

医療レベルの技術が生む安定感

Image: Sweetleaff公式

興味深いのは、このエアポンプ技術、実は医療用サポーターにも使われている精密技術だということ。40年以上の歴史を持つ台湾の専門メーカーが、ミリ単位のフィット感調整を可能にする技術を、日常の靴に応用したんだとか。

左右の足で別々に調整できるのもポイント。「右足だけ少し多めに」なんて、まるでF1ドライバーが車のセッティングを調整するみたいで、ちょっとワクワクしますよね。

着地の衝撃を「面」で受け止める

Image: Sweetleaff公式

通常のインソールが「点」で体重を支えるのに対し、空気の層が圧力を「面」で分散。アスファルトの硬い衝撃も、まるでエアサスペンションのように吸収してくれるという仕組みです。

「足元からの疲労」を少しでも和らげたいと思うなら、これは消耗品ではなく生産性向上ツールとして考えてもいいのかもしれません。

詳細はプロジェクトページでチェックしてみてください。

Image: Sweetleaff公式

