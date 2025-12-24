今年も“クリスマス予定なし”テレ東・中根舞美アナ「24日も収録やりませんか？」

テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、12月23日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。今年のクリスマスも予定がなく、「24日も収録やりませんか？」と語った。



中根舞美アナは昨年12月24日に何も予定が入っておらず、「負け確定」と嘆いていたが、今年のクリスマス、24日と25日が公休日であるにもかかわらず、同期は平日仕事のため誘うことも出来ず、「2か月前から（予定を）どうしようかとずっと考えている」と今年も負けてしまいそうだと話す。



中根アナは、伊集院光と佐久間宣行氏に「24日も収録やりませんか？ 撮りためておく。未公開スペシャルを。年始にいっぱい休みましょう、ということで」と無理やり仕事を入れて、同期が休みの時にたくさん休みを取って遊びたいとアピール。佐久間氏から「マジで1年間何の成長もないんだな。悪化してんじゃん」と語った。