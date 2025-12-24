ÍÇÏµÇ°2025¡¡Åß¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÅ·µ¤²òÀâ¡õ¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ª
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¶¥ÇÏ¤ÎGµ¥ì¡¼¥¹¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥¹¤Ï¼Ç¤Î2,500m¤Ç¡¢°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëGµ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¶¥ÇÏ¹¥¤¤Î¾®ÌîÁï»Òµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Ãö¸Ôµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢¹â¿¹µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¤è¤ëÅ·µ¤Í½Êó¤È¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
ÎãÇ¯¡¢12·î²¼½Ü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤ÏÀ²¤ì¤Æ´¥Áç¤·¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÇÏ¾ì¤ÏÄù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¿¹µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀÏ¤·¤¿¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î12·î28Æü(Æü)15»þº¢¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂçÎ¦Â¦¤Ë¹âµ¤°µ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ËÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¤°µÇÛÃÖ¤Î¤È¤¤Ï¡¢ËÌÅì¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¸þ¤«¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢¨»£±ÆÆü12·î23Æü»þÅÀ¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÍ½Êó¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÅ·µ¤¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åß¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÇÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡©
Ãö¸Ôµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ï¡¢Åß¤ÏÇÏ¤ò¸«¤ë¤È¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÌÆÇÏ¤Ï´¨¤µ¤Ë¼å¤¯¡¢ÅßÌÓ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÏÌÓ¥Å¥ä¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅßÌÓ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤ÌÆÇÏ¤Ï¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÏ¤âÄ´»Ò¤¬°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢»£±ÆÆü¡Ê12·î23Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÆÇÏ¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¾®Ìîµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ
¾®Ìîµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡ý¡§¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë
¡û¡§¥ì¥¬¥ì¥¤¥é
¢¥¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ÏºòÇ¯2024Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÇÉ÷¤¬¶¯¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ3Ãå¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÉ÷¤¬¶¯¤¯¿á¤«¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Î¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤Ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¿¹µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ
¹â¿¹µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡ý¡§¥ì¥¬¥ì¥¤¥é
¡û¡§¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë
¢¥¡§¥Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë
¢¤¡§¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë
¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÅ·µ¤¤ÏÀ²¤ì¤ÆÉ÷¤â¼å¤¤Í½ÁÛ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹¤Î½øÈ×¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÃæÈ×¸åÊý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤È¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬Âè3¥³¡¼¥Ê¡¼¸åÈ¾¤ÇÁ°¤Ø½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬ºÇ¸å¤Ëº¹¤·ÀÚ¤ê¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¸Ôµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ
Ãö¸Ôµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡ý¡§¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë
¡û¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
¢¥¡§¥Ø¥Ç¥ó¥È¡¼¥ë
¢¤¡§¥ì¥¬¥ì¥¤¥é
¢¤¡§¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡Ê¥É¥é¥ÞÏÈ¡Ë
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÄ¾Àþ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Á°¤á¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ëÇÏ¡¢¤Þ¤¿¾å¤¬¤ê3¥Ï¥í¥ó¤¬33ÉÃÂæ¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤â¤¢¤ëÇÏ¤òÃæ¿´¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÌ¿¤Ï¡¢Á°Áö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç3Ãå¤À¤Ã¤¿¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Î1Ãå¡¢2Ãå¤ÏÍÇÏµÇ°¤Ë¤Ï½ÐÁö¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÇÍÎÏ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£