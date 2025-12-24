6時間40分生放送『Mステ SUPER LIVE 2025』豪華コラボ企画アーティストからコメント到着！

12月26日（金）に6時間40分の生放送でお届けする、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』。

総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる。

【写真】一夜限りのコラボを披露するアーティストたち

そんな『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』では、貴重なコラボ企画が盛りだくさん。

12月13日（土）に放送された『ロンドンハーツSP』で解禁され、衝撃を与えたKing & Princeと50TAのコラボも。

「年末にデビュー予定のバーチャルアイドル“KPDY”への楽曲提供依頼」と聞かされ、『希望の丘』を制作した50TAだったが、実は真の依頼主はKing & Princeだったことがわかり大パニックに。話題のコラボにはファンならずとも大興奮のニュースとなった。

スーパーライブでは話題の楽曲『希望の丘』をKing & Princeと50TAが、3人で一夜限りの披露。「まさか自分がキンプリに楽曲提供するとは思いませんでした。自分がどうとかじゃなく、キンプリのファンの方々がどう思うか不安」と50TA。

King & Princeが「差し上げます！」と歌えば、観客が「頂きます！」と返す絶妙な掛け合い＝コール＆レスポンスが何度も繰り返される楽しい楽曲に注目だ。

◆レジェンドOGたちと大ヒット曲メドレー！

AKB48はレジェンドOGの大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃と、大ヒット曲『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』をメドレーで。

指原が「久々で、きっと人生最後のスーパーライブ！ 楽しんで、全てを目に焼き付けたい」と意気込むと、高橋も「卒業して、もう二度とスーパーライブに出演することはないと思っていた中で、まさかまた出演させていただけるとは思っていませんでした」と感慨深げ。

「20周年記念メドレーとして、現役メンバーと卒業生が一緒になり、AKB48の21年目へと繋がるようなパフォーマンスをお届けできるよう、精いっぱい頑張ります！」と力強いコメントを寄せてくれた。

また、高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）は、小泉今日子の名曲『なんてったってアイドル』をパフォーマンス。最強アイドル8組総勢80名による夢のコラボにも期待が高まる。

◆先輩のヒット曲をコラボメドレー！

STARTO ENTERTAINMENTの6組が先輩のヒット曲をコラボメドレーで披露。

Kis-My-Ft2×Travis JapanはSMAPの『ダイナマイト』を、WEST.×なにわ男子はKinKi Kidsの『硝子の少年』を、そしてKing & Prince×SixTONESは嵐の『One Love』をパフォーマンスする。

『硝子の少年』を披露するWEST.の小瀧望は「メンバー一同テンションが上がっています！皆様と楽しく、そして幸せな時間を過ごせることを願いながら、精一杯頑張ります！」と熱くMステへの思いをアピール。

なにわ男子の道枝駿佑は「今年最後のMステ！ 年末のMステはお祭り感が味わえるので、とても好きです。今年最後なのでしっかりと締めくくれるようなパフォーマンスにしたいです」と力強く意気込みを明かしてくれた。

◆全出演アーティスト＆楽曲（五十音順）

AI：『ハピネス』

INI：『Present』

aiko：『シネマ』

アイナ・ジ・エンド：『革命道中』

あいみょん：『ビーナスベルト』

ano：『ハッピーラッキーチャッピー』

いきものがかり：『生きて、燦々』『コイスルオトメ』

幾田りら：『恋風』

＝LOVE：『絶対アイドル辞めないで』『ラブソングに襲われる』

WEST.：『SOUTH WEST BEACH!!』

ACEes：『Troublemaker〜Biggest Party』

AKB48：『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』

XG：『GALA』

Kis-My-Ft2：『&Joy』

CANDY TUNE：『倍倍FIGHT!』

King & Prince：『Theater』

Creepy Nuts：『doppelgänger』『オトノケ』

ゴールデンボンバー：『女々しくて 2025流行語ver.』

櫻坂46：『Make or Break』

THE RAMPAGE：『Break it Down』

ZICO, 幾田りら：『DUET』

JO1：『BE CLASSIC』

GENERATIONS：『PAINT』

SHISHAMO：『明日も』

SUPER EIGHT：『あおっぱな』

SUPER BEAVER：『人として』

Superfly：『僕のこと』

SixTONES：『Stargaze』『こっから』

Stray Kids：『CEREMONY』

Snow Man：『D.D.』『カリスマックス』

timelesz：『レシピ』『Rock this Party』

Tani Yuuki：『もしものがたり』

Da-iCE：『ノンフィクションズ』

超ときめき♡宣伝部：『超最強』

T.M.Revolution：『WHITE BREATH』

DISH//：『携帯電話』（RADWIMPSカバー）

紱永英明：『時代』（中島みゆきカバー）

Travis Japan：『Disco Baby』

なにわ男子：『Never Romantic』

Number_i：『i-mode』

NiziU：『♡Emotion』

乃木坂46：『ネーブルオレンジ』

HANA：『My Body』『NON STOP』

Vaundy：『僕にはどうしてわかるんだろう』『怪獣の花唄』

back number：『ブルーアンバー』『怪盗』

Perfume：Mステ✕Perfumeスペシャルステージ

羊文学：『声』

BE:FIRST：『Stare In Wonder』

FANTASTICS：『BFX』

50TA（狩野英孝）：『PERFECT LOVE』

FRUITS ZIPPER：『はちゃめちゃわちゃライフ！』

マカロニえんぴつ：『パープルスカイ』

三浦大知：『Horizon Dreamer』

Mrs. GREEN APPLE：『クスシキ』『Carrying Happiness』『GOOD DAY』

M!LK：『イイじゃん』

ゆず：『いつか』『GET BACK』

YURIYAN RETRIEVER：『難波ナンバーワン』

L’Arc-en-Ciel：『Driver’s High』『ミライ』

LiSA：『残酷な夜に輝け』

RIP SLYME：『JOINT』

緑黄色社会：『さもなくば誰がやる』

レミオロメン：『粉雪』

◆コラボ・企画・メドレーなど

STUTS：『99 Steps （feat. Kohjiya, Hana Hope）』

→ゲストダンサー：原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知

King & Prince×50TA：『希望の丘』

Kis-My-Ft2×Travis Japan：『ダイナマイト』（SMAPカバー）

WEST.×なにわ男子：『硝子の少年』（KinKi Kidsカバー）

King & Prince×SixTONES：『One Love』（嵐カバー）

「最強アイドル8組80名夢コラボ」高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）：『なんてったってアイドル』（小泉今日子カバー）