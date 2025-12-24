¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë ¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ vs ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä
¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ vs ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊDallas¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ 131 - 130 ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä
¡¡NBA¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÐ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊDallas¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥êー¥É¤·41-27¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó66-56¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó103-103¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥êー¥É¤·131-130¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-12-24 12:45:08 ¹¹¿·