ÅìµþÅÔÆÈ¼«¤Î»Ù±çºö¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡Ú²ÈÅÅ¥³¥ó¥µ¥ë¤Î¤ªÆÀ¤ÊÏÃ¡¦279¡Û ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¼Â»ÜÃæ¤Î¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë3Ëü±ßÊ¬¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½¹Ô¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç½ÐÀ¸¤·¤¿»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°é»ùÍÑÉÊ¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤«¤éÁª¤Ù¤ë10Ëü±ßÁêÅö¤Î¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅÔÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÅÔÌ±¤«¤é¤Ï¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤Î²ÈÄí¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÂÌ³Åª¤Ê»Ù±ç¤È¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ûÂ¸¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë3Ëü±ßÊ¬¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Ê2026Ç¯1·î¡Á27Ç¯3·îËö¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·À¸»ù1¿Í¤Ë¤Ä¤¹ç·×13Ëü±ß¡Ê´ûÂ¸10Ëü±ß¡ÜÄÉ²Ã3Ëü±ß¡Ë¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡£È¯É½ÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤ÎÊäÀµÍ½»»Á´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï24²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÈÄí¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸ººö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©ÅÙÀß·×¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¿×Â®¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸ººö¤Ë²Ã¤¨¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Üºö¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç»ÙÊ§¤¤³Û¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ´ØÏ¢¤Î°ì»þÅª¤Ê»Ù½Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ä½»µïÈñ¡¢¸÷Ç®Èñ¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤Î´ðÈ×¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ°ì¤Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µëÉÕ¶â¤Ç¤·¤Î¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¡µë¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹À¯ºö¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÁýÈ¿À¯ºö¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿º¬ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÄÊÌ¤ÎµëÉÕ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÉéÃ´¤Î½Å¤µ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾ÍèÉÔ°Â¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÅÔÀ¯Á´ÂÎ¤Ç¡¢Í½»»ÇÛÊ¬¤òºÆ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸Â¤é¤ì¤¿ºâ¸»¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤·¡¢À¸³è¤Î´ðÈ×¤½¤Î¤â¤Î¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë»Üºö¤Ø¤ÈÂçÃÀ¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯»ëÅÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¶ì¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤òÉÁ¤±¤Ê¤¤²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¾¯»Ò²½¤¬°ìÁØ¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤ò²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤ë»Üºö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊËÙÅÄ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»öÌ³½ê¡¦ËÙÅÄÂÙ´õ¡Ë
¢£Profile
ËÙÅÄÂÙ´õ
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎ´ë¶È¤Ë´´Éô¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£2007Ç¯11·î¡¢ËÙÅÄ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½ê ËÙÅÄÂÙ´õ¤ò¸Ä¿ÍÁÏ¶È¡£Âç¼ê²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎ´ë¶È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÒÆâ¸¦½¤¤Ï¤½¤Î¼ÂÁ©ÅªÆâÍÆ¤«¤éÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡£
