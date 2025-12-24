【ドラゴンクエストふくびき所スペシャル～ロトの伝説ふたたび編～】 12月24日 再販 価格：1回750円

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル～ロトの伝説ふたたび編～」を本日12月24日に再販した。価格は1回750円。

本商品は「ドラゴンクエスト」シリーズに関するグッズを取り揃えたくじで、11月に発売された商品となっていたが、スクウェア・エニックスe-STOREにて早くも再販が行なわれる事となった。基本的なラインナップは同様で、スライムがかわいいA賞の「めざまし時計」やB賞の「ラーのかがみガラスプレート」、C賞の「サウンドブロック」などを取り揃える。なお、エンタメチャンスキャンペーンとして用意されていた「めざまし時計 メタルスライムver.」は取り扱いがない形になる。

開催期間は2026年12月2日までで、クレジットカードおよびCrysta決済に対応。配送料650円が別途かかる。

景品ラインナップ

A賞「めざまし時計」

・全1種

・サイズ：本体サイズ 約15cm

B賞「ラーのかがみガラスプレート」

・全1種

・サイズ：本体サイズ 約16cm

C賞「サウンドブロック」

・全2種

・サイズ：約6cm

D賞「クリアボトル」

・全4種

・サイズ：約20cm 容量 約500ml

E賞「アクリルクリップ」

・全6種

・サイズ：約10cm

F賞「マルチクロス」

・全6種

・サイズ：四方約15cm

G賞「ラバーストラップ」

・全8種

・サイズ：約5～10cm

さいごの賞「ロトの兜 スペシャルメタリックバージョン」

本体サイズ：約23cm

(C) SQUARE ENIX

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO