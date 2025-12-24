「ドラクエふくびき所スペシャル」が再販開始！ スライムのめざまし時計もあたるラーのかがみガラスプレートやロトの兜もラインナップ
スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル～ロトの伝説ふたたび編～」を本日12月24日に再販した。価格は1回750円。
本商品は「ドラゴンクエスト」シリーズに関するグッズを取り揃えたくじで、11月に発売された商品となっていたが、スクウェア・エニックスe-STOREにて早くも再販が行なわれる事となった。基本的なラインナップは同様で、スライムがかわいいA賞の「めざまし時計」やB賞の「ラーのかがみガラスプレート」、C賞の「サウンドブロック」などを取り揃える。なお、エンタメチャンスキャンペーンとして用意されていた「めざまし時計 メタルスライムver.」は取り扱いがない形になる。
開催期間は2026年12月2日までで、クレジットカードおよびCrysta決済に対応。配送料650円が別途かかる。
景品ラインナップ
A賞「めざまし時計」
・全1種
・サイズ：本体サイズ 約15cm
B賞「ラーのかがみガラスプレート」
・全1種
・サイズ：本体サイズ 約16cm
C賞「サウンドブロック」
・全2種
・サイズ：約6cm
D賞「クリアボトル」
・全4種
・サイズ：約20cm 容量 約500ml
E賞「アクリルクリップ」
・全6種
・サイズ：約10cm
F賞「マルチクロス」
・全6種
・サイズ：四方約15cm
G賞「ラバーストラップ」
・全8種
・サイズ：約5～10cm
さいごの賞「ロトの兜 スペシャルメタリックバージョン」
本体サイズ：約23cm
【再受注開始】e-STOREくじから、「#ドラゴンクエスト」の「ロトの伝説」をテーマにしたくじの第2弾『ふくびき所スペシャル ～ロトの伝説ふたたび編～』が再登場！『ドラゴンクエストふくびき所』として初の音楽が収録された景品のほか、日常使いに適した雑貨がもりだくさん。https://t.co/n4G4XzFVAh pic.twitter.com/u4dHXrZS1y- スクウェア・エニックス e-STORE (@SQEX_eSTORE) December 24, 2025
(C) SQUARE ENIX
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) SUGIYAMA KOBO