【12/26開始】マクドナルド「ハッピーセット」第2弾、すみっコぐらし＆おさるのジョージ

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は12月26日から、子ども向け商品『ハッピーセット』において、「すみっコぐらし」「おさるのジョージ」のおもちゃ第2弾(各4種)の提供を開始する。

第2弾のおもちゃは2026年1月8日までの提供を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。

マクドナルド「ハンバーガー ハッピーセット」

〈「すみっコぐらし」第2弾は“お手紙遊びセット”4種〉

「すみっコぐらし」第2弾では、アイドル姿のすみっコたちが描かれたケースに、プロフィールカードやメモシートが入った「お手紙遊びセット」全4種類が登場する。メッセージを書く遊びを通じて、言語能力や社会性を育むことが期待できるという。

ラインアップは以下の4種。

〈1〉ぺんぎん?＆とんかつ＆ねこ推し

ぺんぎん?&とんかつ&ねこ推し

〈2〉すみっコぐらし箱推し

すみっコぐらし箱推し



〈3〉えび推し

えび推し

〈4〉しろくま＆とかげ推し

しろくま&とかげ推し

いずれも、すみっコたちがデザインされたケースに、プロフィールカード2枚とメモシート、ステッカーが入ったセット。プロフィールカードのデザインは共通となっている。

〈「おさるのジョージ」第2弾はパズル＆ゲームの2WAY仕様〉

「おさるのジョージ」のおもちゃ第2弾は、表面がパズル、裏面がゲームになった仕様で、2通りの遊びが楽しめる。論理性や図形･空間認識力を高めることが期待できるという。

さらに、デジタルコンテンツのゲーム「すすめ!ばくそくロケット」にも対応。スマートフォンのカメラでおもちゃを読み込むと、星や衛星を避けながらロケットを操作し、ジョージを宇宙の旅へ導くゲームを楽しめる。

ハッピーセット「おさるのジョージ」をスマホのカメラで読み込むと遊べるゲーム

おもちゃのラインアップは以下の通り。

◆ジョージのふゆやすみ

表面はお正月をモチーフにした和柄デザインのパズル。裏面では同じ絵柄を数える遊びができる。

ジョージのふゆやすみ

◆ジョージのうちゅうミッション

表面は宇宙服姿のジョージと黄色い帽子のおじさんのパズル。裏面は間違い探し。

ジョージのうちゅうミッション

◆ピスゲッティさんのレストラン

表面はレストランで食事をするジョージたちのパズル。裏面は間違い探し。

ピスゲッティさんのレストラン

◆ジョージとショベルカーでおかたづけ

表面はショベルカーに乗るジョージのパズル。裏面はめいろ遊び。

ジョージとショベルカーでおかたづけ

2026年1月9日からの第3弾では、第1弾･第2弾で登場した全9種の中から、いずれか1つがランダムでもらえる。品切れの場合は、過去に販売したおもちゃなどが提供される場合がある。

〈絵本･図鑑も新作2種が登場〉

ハッピーセットで選べる絵本･図鑑には、12月12日から新作2種が登場している。ラインアップは、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」と、絵本「おふとんからでたくない!」。

「おふとんからでたくない!」「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」

◆ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」

錯視を利用した「だまし絵」や「かくし絵」のクイズを多数収録。工学博士･杉原厚吉氏の監修のもと、錯視の仕組みを解説する。ARマークをスマートフォンで読み取ると、隠れた生き物や答えを見ることができる。オリジナルシール付き。

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」

◆絵本「おふとんからでたくない!」

絵本作家･近藤瞳氏による作品。布団が大好きな女の子･ひーちゃんが主人公で、布団から出たくない気持ちが“かいじゅうイーヤーダー”への変身につながる物語。想像力を刺激する優しいストーリーに仕上がっている。オリジナルシール付き。

絵本「おふとんからでたくない!」

絵本とミニ図鑑は約2か月ごとに次のシリーズへ切り替わる予定で、いずれも数量限定となる。

〈ハッピーセットとは〉

「ハッピーセット」は1987年に登場した子ども向けメニュー(当初は「お子さまセット」)。メイン商品にサイドメニュー、ドリンク、おもちゃ(または絵本･図鑑･マンガ)を組み合わせたセットで、組み合わせは250通り以上。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。