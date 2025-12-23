女優の松本若菜（41歳）が、12月22日に公開されたTBS公式YouTubeチャンネルの動画で、「ラストマン」シリーズに出演している吉田羊に抱えられている時、心地良さに「寝そうになりました」と語った。



「ラストマン」シリーズにレギュラー出演している吉田羊が、シリーズ初参加の松本若菜と吉田鋼太郎にインタビューを実施。松本が撮影中に起きたハプニングとして「撮影中に羊さんに抱えられるっていうシーンがあったんですけど、セッティング中に鼻歌を歌われていたんですね。寝そうになりました」と吉田羊に抱きかかえられて、心地良さに寝てしまいそうになったと明かす。



吉田羊によると、鼻歌はVaundyの曲で、「外が寒かったんですよ。なので若菜ちゃんにくっついてるとその体温があたたかいっていうことで心地良くなって鼻歌を歌ってしまいましたね」と語った。