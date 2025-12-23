メイデイ・アシン、上海公演でステージから落下 レコード会社「状態は良好」／台湾
（台北中央社）ロックバンド「メイデイ」（五月天）のボーカル、アシン（阿信）が22日夜、中国・上海で開かれたコンサート中にステージから落下したとの情報がインターネット上で拡散され、中国メディアでも報じられた。所属レコード会社、相信音楽は同日、中央社の取材に対し、アシンの状態は良好で、公演終了後には専門の医療スタッフによる詳細な検査を受けたと明らかにした。
落下が起きたのは、上海のメルセデス・ベンツアリーナで行われたコンサート「F✦FOREVER恒星之城」の公演中。インターネット上に投稿された動画では、アシンが楽曲披露中、通路状のステージから転落する様子が確認できる。
コンサートはアシンとジェリー・イェン（言承旭）、ヴァネス・ウー（呉建豪）、ヴィック・チョウ（周渝民）の4人が共演するもので、19日から4日連続で開催。22日は上海公演の最終日だった。
アシンは23日朝、自身のフェイスブックを更新。ジェリーら共演者への感謝やファンへの思いをつづった。ステージからの落下について直接言及はしなかったが、コメント欄に「私の脳みそは落ちて壊れてはいない。あなたの時代も完全無欠だ」とのメッセージを書き込んだ。
（邱国強、洪素津／編集：名切千絵）
