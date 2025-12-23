Ä¹´ü¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ2026WÇÕ¤Ø¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½DF¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬¸ì¤ëÅö»þ¤Î¶ìÇº¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Á´¤ÆÈ´¤±Íî¤Á¡¢¼«¿®¤âÁ´¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¡×
º£Ç¯¤Î3·î¤ËÉ¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡£Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ïº£·î8Æü¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CPÀï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤ÀËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¡£²¿¤è¤êÍè²Æ¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¹ñ¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë2026WÇÕ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤ÎÀäÂÐÅª¼çÎÏ¤À¡£ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ø¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¤Ï¤º¡£
¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢MRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ÆÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¡¢È¾·îÈÄÂ»½ý¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£ÂÎ¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Á´¤ÆÈ´¤±Íî¤Á¡¢¼«¿®¤âÁ´¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¡£Åö½é¤Î6¡Á8½µ´Ö¤Û¤É¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾ì¤ÇÃ¯¤«¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤½¤³¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í§Ã£¤¬³°¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë³°¤Ø½Ð¤Æ¤Ï¥À¥á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡Öº£¤ÏÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¡£ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£°ìÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ØÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ø²æ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤À¤±¤µ¡×
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ê¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ò¼ÀÁö¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤À¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¤ØÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç2026WÇÕ¤ØÎ×¤à¤³¤È¤ò¥«¥Ê¥À¹ñÌ±¤ÎÃ¯¤â¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£