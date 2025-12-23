¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤­¤¿A¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹ photo/Getty Images

º£Ç¯¤Î3·î¤ËÉ¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¡¢Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤­¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡£Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ïº£·î8Æü¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CPÀï¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

¤Þ¤ÀËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤­¤Ê°ìÊâ¤À¡£²¿¤è¤êÍè²Æ¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥­¥·¥³¤Î3¹ñ¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë2026WÇÕ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤ÎÀäÂÐÅª¼çÎÏ¤À¡£ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ø¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¤Ï¤º¡£

ÊÆ¡ØSI¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï²ø²æ¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤ËÀäË¾¤·¤¿¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤â²ø²æ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢É¨¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ÄÉüµ¢¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¯Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£

¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢MRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ÆÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¡¢È¾·îÈÄÂ»½ý¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£ÂÎ¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Á´¤ÆÈ´¤±Íî¤Á¡¢¼«¿®¤âÁ´¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¡£Åö½é¤Î6¡Á8½µ´Ö¤Û¤É¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤­¤º¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾ì¤ÇÃ¯¤«¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤½¤³¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í§Ã£¤¬³°¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë³°¤Ø½Ð¤Æ¤Ï¥À¥á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×

¡Öº£¤ÏÌ¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¡£ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£°ìÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ØÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ø²æ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤À¤±¤µ¡×

¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ê¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ò¼ÀÁö¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤À¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¤ØÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç2026WÇÕ¤ØÎ×¤à¤³¤È¤ò¥«¥Ê¥À¹ñÌ±¤ÎÃ¯¤â¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£