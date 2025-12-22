グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は元アイドルのグラドル・成瀬かのんさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】メリハリくびれボディを披露！

☆グラビア映えする「メリハリくびれボディ」の元アイドルがイメージDVDデビュー！



1stDVD『君の彼女になるかも』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年12月6日）





●成瀬かのん（なるせ・かのん）

9月10日生まれ 愛知県出身 T149cm B88 W59 H89

2021年の歯科助手時代にTikTokでスカウトされてアイドル活動へ。23年7月から25年4月までは王道アイドル"メイビーME"のメンバーでした。

くっきりした目と魅力的な笑顔でアイドル性が抜群。そしてお尻からくびれのラインが見事、グラビア映えするメリハリボディにとにかく注目です。身長149センチは何かの間違えかと思うほど、存在感は抜群です。

――ファーストDVDですね。出来上がった感想は？

成瀬 いままで（グラビアでは）デジタルの商品しか発売したことがなかったのですが、始めてモノとしてファンのみなさんにお届けできるのがうれしい気持ちでいっぱいです。

――今回の作品の役柄とかテーマとか、ストーリーはどんな感じですか？

成瀬 9月に沖縄で撮影した作品で、『君の彼女になるかも』というタイトル通りに、見てくれた方の彼女になるというコンセプトでした。

――推したいポイントを教えてください。

成瀬 運営サンといっしょに衣装を決めたんですけど、普段だと絶対に自分では選ばない色を多く採り入れてもらいました。

私はもともと、ピンク色とか赤色、暖色が好きなんですけど、今回は緑とか青とか、寒色も入れてもらって、新しい自分に挑戦できたなと思います。あと、お尻を売りにしているので、お尻が映えそうなパンツを選ぶことができました。

――特に成瀬サンが推したいシーンはどこですか？

成瀬 オススメしたいのは、下乳が見えている花柄パンツの緑色衣装のシーン。一番、彼女感を味わえるシーンになっていて、朝起きたときに隣に彼がいるみたいな。

私、普段は強気キャラでやっているので、気が強いとかサバサバしてるとか言われるんですけど、このシーンではくすぐったりとか、こちょこちょし合ったりする可愛いシーンが多かったので、恥ずかしいなっていう表情が素で出ているシーンになっています。

――ジャケットの表紙のランジェリーはどういうシーンですか？

成瀬 このシーンは沖縄の外で、海沿いデートしているときに、休憩がてらコテージに入って、着ていた（白地水玉の）ワンピースを脱いだあとの状態です。エロさがマックスっていう（笑）。

――ファンの方の反応とか、SNSでありましたか？

成瀬 「実はお尻が大きかったんだな」と言われることも多かったです。普段の服を着ている状態だとあまりわからないですが、実はウエストがかなり細くてフィギア体型なんです。そういうのもDVDでしか見れないと思うので。

――アイドル時代はお尻が大きいと言われたことはなかったんですか？

成瀬 言われたことないです、ハイ（笑）。

――所属していたのは"メイビーME"でしたか？

成瀬 そうです、そうです。"メイビーME"で活動していた時は、あまり言われたことがなく。撮影会でも攻めた水着をあまり着てこなかったので、ビックリされました。

――グラビアを始めたのはいつになりますか？

成瀬 今年の4月、（"メイビーME"を）卒業してから、本格的に始めました。

――今はアイドルグループを卒業されて、グラビアに注力している感じですか？

成瀬 グラビア活動をしながら、月1回ライブする"BLACK PRINCESS"というグループでも活動中です。そのグループはアイドルのOGのコたちを集めたグループで、月に1回ライブをしています。なので"グラビア月1アイドル"みたいな感じです（笑）。

――来年以降も両方やりながら頑張っていきたいということですか。

成瀬 ハイ、頑張っていきたいです。

――憧れている人はいますか？

成瀬 お仕事でご一緒させていただいてからずっと熊田曜子サンが憧れです。本当に長くグラビアを続けている方ってなかなかいないので、自分もそうなれたらいいなって思います。人としても魅力的ですし、グラビアとしても魅力的だなって思って。追いかけていこうと思ってます。

――お知らせできる情報はありますか？

成瀬 今月、セカンドDVDの撮影に行ってきます。あとクリスマスの大撮影会に出て、ちょっとセクシーなサンタさんになったりとか、クリスマスデートのオフ会とかもあるので、ぜひ会いに来てくれたらうれしいです。

＊ ＊ ＊

というわけで、元アイドルと表記しましたが、正しくは"BLACK PRINCESS"のメンバーで、月に1日だけライブアイドル活動をするということで"グラビア月1アイドル"とのことでした。

水着は黒が強めのチェック水着でした。私もチェックのシャツだったので、"おそろいですね"って言われて...ドギマギ。とにかくパキッとしたアイドルフェイスに見事過ぎるボディライン。お尻からくびれのラインが素晴らしいうえに、バストも十分なメリハリボディで、これからグラドルとして大いに楽しみです。

しかも熊田曜子さんが憧れで目標とのことで、長〜く活動していただけそうで、ありがたい。

取材・文・撮影／北川昌弘