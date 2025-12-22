●あす23日(火)は穏やかな晴天

●24日(水)は雨が降ったり止んだり その雨のあとは冬型気圧配置に

●今週金曜日頃を中心に 冬本番の寒さ＆雪が舞うことも

二十四節気「冬至」の、きょう22日(月)は、午前中は日本海側で少し時雨模様の所がありましたが、午後ほど広く晴れ間十分の天気となってきました。

これからあす23日(火)にかけては、高気圧は日本海を東に進んでいくものの、日本列島を広く覆い続ける見通し。県内も、まずまず穏やかな天気が続きそうです。しかし、高気圧の後ろ側で、低気圧や前線の姿も見え始めてきます。





あさって24日(水)…クリスマスイブは、夜更け過ぎではなく夜明け前から雨雲が流れ込み始め、日中は一時本降りのタイミングも。そして日が暮れて夜更けの頃も雪には変わらず、雨が所々で残りやすい天気が続きそうです。





そして、この天気をぐずつかせる低気圧や前線が通り過ぎたあと、今週後半は等圧線が縦じま模様の冬型気圧配置に変わっていき、金曜日あたりは北風が強めに吹き、最高気温でも1桁止まり…という、いっそう体に堪える、冬本番の寒さになってくる見通しです。また、このタイミングで、少し雪が舞うくらいにもなってくる可能性があります。



この先、「晴れ」のち「雨」のち「年末寒波」…という天気の流れになっていくことを踏まえて、体調管理などに十分気を付けるとともに、あす23日(火)の貴重な晴天を大事に活用していきましょう。





あす23日(火)はスッキリ快晴で朝が始まります。よく晴れるぶん、放射冷却の影響による底冷えが朝は少々強く、山間部では軒並み氷点下の冷え込みとなるでしょう。一方で日中の最高気温は13～15度くらいの所が多く、昼間は日差しに少し温もりが感じられそうです。夜は次第に雲が多くなりますが、まだ天気の崩れはありません。





あさって24日(水)のクリスマスイブは、夜明け前から日中、そして夜遅くにかけても雨が降ったり止んだりで、一時的に本降りとなることも。この雨のあと、今週後半は強い寒気の流れ込みでグッと寒さが増し、金曜日、土曜日は最高気温は1桁止まりと真冬の寒さ…また、冷たい北風とともに、金曜日頃は少し雪がちらつくこともあるでしょう。

年末年始も周期的に天気が変わり、今のところ元日は、瀬戸内側を中心に初日の出を拝める期待大、と見込んでいます。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

