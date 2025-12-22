ザ・リッツ・カールトン東京が、ロマンティックなバレンタインシーズンに贈る、愛の季節を鮮やかに彩るメニューを多数展開。

ハートといちごの限定アフタヌーンティーやギフトにぴったりのチョコレート、これから旬を迎える食材にトマトをふんだんに使用したメニューの提供が実施されます！

ザ・リッツ・カールトン東京「バレンタイン企画」

期間：2026年1月5日(月)より順次

ザ・リッツ・カールトン東京が、ロマンティックなバレンタインに合わせて、エクスクルーシブな体験を届ける各種メニューを展開。

ザ・ロビーラウンジでは、旬のいちごを贅沢に使用した、愛の季節に心ときめくスイーツで華やに過ごせる「ザ・リッツ・カールトン バレンタインアフタヌーンティー」が提供されます。

また、特別なシーズンを自宅でも楽しめるよう、「ザ・リッツ・カールトン東京 オリジナルバレンタインチョコレート」も販売。

ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリにて、さまざまなフレーバーのチョコレートが取りそろえられます。

さらに、45階からの眺望が美しいタワーズでは、2026年2月21日から3日間期間限定で「三須農園のトマトブランチ」を提供。

これから旬を迎えるトマトが、前菜からメインまでふんだんに使用されています☆

摩天楼を一望できるザ・バーでは、井入農園産ハーブとウイスキー「SirDavis」を使用したカクテル4種をラインナップ。

ザ・リッツ・カールトン東京が、大切な人と過ごす心ときめくひとときを演出してくれます！

ザ・ロビーラウンジ「ザ・リッツ・カールトン バレンタインアフタヌーンティー」

提供期間：2026年2月7日(土)〜2月14日(土) 12:00〜19:00

提供場所：ザ・ロビーラウンジ（45階）

料金：11,000円（税・サ込）

内容：セイボリー4種／サンドイッチ3種／スイーツ8種／スコーン2種／コーヒー または紅茶 など

予約：Webサイト

ザ・ロビーラウンジでは、華やぎと洗練に包まれたバレンタインウィークに合せて「ザ・リッツ・カールトン バレンタインアフタヌーンティー」を販売。

随所にハートのモチーフをあしらった、ザ・リッツ・カールトン東京ならではの贅沢なアフタヌーンティーを楽しめます☆

シェフが丹精込めて仕上げたセイボリーやサンドイッチ、繊細なスイーツ、香り豊かなスコーンが特別なひとときを演出。

大切な人と、優雅な午後を過ごせるアフタヌーンティーです！

セイボリー

旬のいちごを贅沢に取り入れたセイボリーは、甘みと酸味の繊細な調和を表現。

フレッシュ・コンポート・フリーズドライなど、異なる表情を持ついちごが巧みに組み合わせてあります。

バルーンシュリンプにはいちごパウダーを纏わせ、香りの余韻をプラス。

サンドイッチにはフリーズドライいちごをあしらい、ピンクの彩りと甘酸っぱさで上質なアクセントを加えています。

それぞれにハートモチーフをあしらった美しい盛り付けが、バレンタインらしい華やぎを演出たメニュー揃いです！

スイーツ

ジューシーで甘美ないちごを主役にしたスイーツは、赤やピンクの色合いとハートモチーフで、バレンタインにふさわしい華やかさ☆

カヌレ型のムースは上品なフォルムで、いちごの風味を存分に楽しめる一品です。

また、エクレアにはフレッシュないちごとピスタチオガナッシュ入りのカスタードクリームを合わせ、濃厚で洗練された味わいをお届け。

ワッフルコーンの台座には、生クリームとまるごといちごが贅沢にトッピングされています。

さらに、グラスデザートはショートケーキをイメージした構成。

ストロベリーソースとスポンジ生地、生クリームを重ね、サクサク食感のパイ生地を添えています。

見た目にも華やかで、特別なひとときを演出するラインナップなのも魅力です☆

ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ「ザ・リッツ・カールトン東京 オリジナルバレンタインチョコレート」

販売期間：2026年1月14日(水)〜2月14日(土)

販売場所：ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ（1階）

メニュー：

ザ・リッツ・カールトン東京オリジナルバレンタインチョコレート 2個入り価格：2,100円（税込）内容：キャラメル、抹茶ほうじ茶ザ・リッツ・カールトン東京オリジナルバレンタインチョコレート 5個入り価格：4,700円（税込）内容：キャラメル、抹茶ほうじ茶、ラズベリー、ローズ、ジャスミングレープフルーツ※本商品のみ、ハート型缶入りで提供ザ・リッツ・カールトン東京オリジナルバレンタインチョコレート 6個入り価格：4,400円（税込）内容：キャラメル、抹茶ほうじ茶、ラズベリー、ローズ、ジャスミングレープフルーツ、ウイスキーフィグザ・リッツ・カールトン東京オリジナルバレンタインチョコレート 10個入り価格：5,500円（税込）内容：キャラメル、抹茶ほうじ茶、ラズベリー、ローズ、ジャスミングレープフルーツ、ウイスキーフィグ※各2個入り

問い合わせ先：ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ（03-6434-8711）

※本商品は店頭販売のみ、予約は店舗にて承ります

ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリでは、ギフトにぴったりの「ザ・リッツ・カールトン東京 オリジナルバレンタインチョコレート」を販売。

予算や好みに合わせて選べる4つのラインナップで、こだわりのフレーバーチョコレートが詰まっています！

キャラメル

バニラビーンズを贅沢に使用したキャラメルフレーバーは、生キャラメルのようななめらかな食感と、豊かな味わいが魅力。

深みのある赤色で、印象的な仕上がりです☆

抹茶ほうじ茶

単体としても主役になる、濃厚な抹茶ガナッシュとふわっと香るほうじ茶を、1つのチョコレートにまとめたフレーバー。

断面は抹茶の緑色がよく映え、和を感じさせます。

ラズベリー

ラズベリーのピューレとリキュールを使用したフレーバー。

ラズベリー本来の豊かな味わいと風味を楽しめるチョコレートに仕上げられています！

ローズ

まるでローズガーデンにいるみたいに、バラの香りが口いっぱいに広がる味わい。

食感のアクセントに、サクサクしたクランチを合わせています☆

ジャスミンピンクグレープフルーツ

さっぱりとした甘みとグレープフルーツ特有の苦みのある、パートドフリュイ。

ほのかに香るジャスミンのガナッシュは甘すぎず、パートドフリュイとよく合うフレーバーです。

ピンクとアラザンで、かわいらしいデザインにしました！

ウイスキーフィグ

ウイスキーフィグは、山崎ウイスキーをふんだんに使用し、アルコールを強く感じさせるフレーバー。

イチジクの風味とツブツブ食感は、ウイスキーと相性抜群です☆

タワーズ「三須農園のトマトブランチ」

提供期間：2026年2月21日(土)・2月22日(日)・2月23日(月・祝)

提供場所：タワーズ（45階）

料金：9,500円（税・サ込／フードのみ）、11,000円（税・サ込／1ドリンク付）

メニュー：4皿のコース

トマトの前菜、セカンド（トマト2種）、メイン3種（魚または肉、トマトパスタ、牛肉ステーキ※「牛肉ステーキ」は追加料金）、デザート

予約：Webサイト

千葉県船橋市の三須農園は、農薬をできる限り使用しない栽培に力を入れ、主にトマトといちごを育てています。

2026年2月21日〜2月23日までの3日間、タワーズで提供する「三須農園のトマトブランチ」では、これから旬を迎える芳醇な甘みと気品ある酸味を纏ったトマトをふんだんに使用。

宝石のように艶めくトマトの前菜に始まり、セカンドやメインと、随所でトマトをフォーカスした特別メニューを展開するブランチです！

また、グラスに注がれた姿が、まるでシャンパーニュのようなトマトのカクテルは合せて堪能したい1杯。

ジンの洗練された香りにベルガモットのほろ苦さが重なったのち、トマトの柔らかな余韻が広がります☆

ノンアルコールのペアリングは、爽やかなトマトの風味に、バジルの香りが心地よいアクセントを添える1杯。

ほんのりとしたハチミツの甘み、クランベリージュースがほのかな苦味と鮮やかな色合いをプラスします。

まるで、摘みたてのトマトをそのまま味わっているかのような、フレッシュで自然な美味しさです！

こだわりのトマトを使ったメニューで、唯一無二のラグジュアリーな体験が楽しめます☆

ザ・バー「SirDavisと井入農園産ハーブカクテル」

提供期間：2026年1月8日(木)〜2月28日(土)

提供場所：ザ・バー（45階）

提供時間：

月〜木 15:00〜23:30 (L.O. お食事22:00 / ドリンク23:00)

金・祝前日 15:00〜24:00 (L.O. お食事22:00 / ドリンク23:30)

土 12:00〜24:00 (L.O. お食事22:00 / ドリンク23:30)

日 12:00〜23:30 (L.O. お食事22:00 / ドリンク23:00)

料金：3,600円（税・サ込）

45階からの眺望を目前に、水上ステージで奏でる音色を聴きながらゆったり過ごせるザ・バーでは、4種のカクテルが提供されます。

カクテルには、いずれも「SirDavis（サーデイヴィス）」と、井入農園が栽培する国産ハーブを使用。

「SirDavis」はアメリカンライ麦ウイスキーらしい力強さと、スコッチのような滑らかさを併せ持つ、まろやかでバランスの良い味わいです！

世界的アーティストのビヨンセ・ノウルズ・カーターと、高級酒ブランドのモエ・ヘネシー（LVMHグループ）が共同開発したことで話題になりました☆

そこに、日本の風土に自生し、古くから日本の生活・文化に取り入れられてきた日本固有の薬草や香草を使用。

カクテルに使用するハーブを栽培する井入農園は、農薬不使用、サステナブルなプランターや再生資源を活用しています。

国産ハーブの魅力を心ゆくまで楽しめる、特別なカクテルです☆

Year of Horse

「SirDavis」が持つ麦の柔らかな風味に、生命力あふれる柑橘のフレーバーと、フェンネルの甘くスパイシーなアロマが調和する「Year of Horse」

清涼感を加えた、フルーティーで心地よいロングカクテルです！

Vieux Gardin

「Vieux Gardin」は、アメリカ・ニューオーリンズ発祥のクラシックカクテル「ヴュー・カレ（Vieux Carré）」を、現代的なツイストで再構築。

ローズゼラニウムの華やかな香りが広がり、「SirDavis」の奥深い味わいと「Hennessy VS」の豊かな深みが織りなす、贅沢なロックスタイルのカクテルです☆

Hearth’s Familiar

「Vieux Gardin」は、生姜の芯のある温もりに、ハマゴウの爽やかな清涼感が重なります。

みかんの甘美が寄り添う、ジュレップスタイルのカクテルです！

Opposite City

「Opposite City」は、クラシックカクテル「ブルックリン」に着想を得て誕生した、ツイストカクテルです。

テキサスの乾いた大地を思わせる風景と、滋賀県の豊かな水源に育まれたハーブの瑞々しさを感じる1杯。

対照的な2つの風土のイメージを、1杯に閉じ込めたショートカクテルです☆

ザ・リッツ・カールトン スパ 東京「Blissful Stones（ブリスフル・ストーンズ）」

提供期間：2026年1月5日(月)〜3月31日(火)

施術時間：90分

提供場所：ザ・リッツ・カールトン スパ 東京（46階）

料金：50,000円（税・サ込）

特典：ESPAキャンドルプレゼント

予約：Webサイト

温めたストーンによる柔らかな熱が身体の奥まで心地よく届き、疲れやストレスを優しく解き放つ、期間限定のスパメニューを用意。

セラピストの熟練したハンドテクニックと石のぬくもりが調和し、深い癒しと再生の時間をお届け！

穏やかな温もりに包まれながら、心も体も解き放たれる、極上のリラクゼーションです☆

ハートといちごの限定アフタヌーンティーやバレンタイン向けのチョコレートギフト、旬を迎えるトマトを使った限定メニューなどを展開。

ザ・リッツ・カールトン東京の「バレンタイン企画」は、2026年1月5日より順次開催です☆

