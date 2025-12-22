サンタクロースがお部屋までプレゼントを届ける！リーベルホテル大阪「LIBER WINTER CELEBLATION 2025」

リーベルホテル大阪にて、華やかで心温まるクリスマスイベント「LIBER WINTER CELEBLATION 2025」を開催。

クリスマス限定の宿泊プランやロビーライブ、特別なディナーコースなど、大切な人と過ごす時間を彩る多彩なコンテンツが楽しめます！

リーベルホテル大阪「LIBER WINTER CELEBLATION 2025」

開催期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

場所：リーベルホテル大阪（大阪市此花区）

いつまでも心に残る、特別なクリスマスを届けたいという思いを込めたイベント「LIBER WINTER CELEBLATION 2025」を開催。

華やかなクリスマスツリーが飾られた館内では、美しい歌声とピアノの音色が響くロビーライブを実施。

レストランではクリスマス期間限定のメニューが登場するほか、サンタクロースがテーブルを訪れるサプライズ演出も楽しめます。

Meet Santa！サンタクロースがお部屋にやってくる宿泊プラン

販売期間：2025年10月15日(水)〜 売り切れ次第終了

対象期間：2025年12月24日(水)または12月25日(木)チェックイン

料金：

ラグジュアリーフロア グレイスキングルーム(2名様用) 36,500円〜

ラグジュアリーフロア グレイスツインルーム(2名様用) 36,500円〜

スーペリアツインルーム(1〜4名様用) 18,000円〜

※1名あたりの料金

事前にお預かりしたプレゼントを、指定の時間にサンタクロースがお部屋まで届けてくれる特別な宿泊プラン。

サンタクロースとの記念写真撮影も行われ、プライベートな空間で夢のようなひとときを過ごせます。

1日6室限定の販売です。

客室はラグジュアリーフロアやスーペリアツインなど3タイプから選択可能。

クリスマスの一夜をゆったりと寛げます。

クリスマスロビーライブ

開催日：2025年12月20日(土)

開催場所：1F ロビー

開催時間：11:00〜11:30／14:00〜14:30

ヴォーカリスト・近藤 知世氏と北野 淳氏によるデュエットライブを開催。

ピアノと歌声が響き渡るロビーで、クリスマスの雰囲気を華やかに演出します。

北野 淳氏も出演し、美しいハーモニーを奏でます。

レストランイベント（Dining BRICKSIDE）

開催日：2025年12月24日(水)／12月25日(木)

開催場所：3F「Dining BRICKSIDE」

開催時間：17:20〜17:30／19:50〜20:00／20:50〜21:00

食事中のテーブルへサンタクロースが訪れるサプライズイベントを実施。

記念撮影を楽しめるほか、お子様にはプチプレゼントが手渡されます。

Cafe＆Bar LIBER クリスマスコース「ノエル・セレブレ」

販売期間：2025年12月13日(土)〜12月25日(木)

料金：16,000円

「光とぬくもり」をテーマに、シェフが厳選した旬の食材を使用したクリスマスコース。

フォアグラのパルフェ ノエルクロレ風やオマール海老とホタテ貝柱のタンバルなど、遊び心あふれるアレンジ料理が登場します。

Cafe＆Bar LIBER クリスマスコース「ノエル・ルミナス」

販売期間：2025年12月13日(土)〜12月25日(木)

料金：10,000円

聖夜にふさわしい上質な空間で味わう、華やかなコース料理。

大切な方と特別な時間を過ごすのに最適なメニューです。

Dining BRICKSIDE「Winter Journey Japan」クリスマス限定メニュー

販売期間：2025年12月20日(土)・21日(日)／12月24日(水)・25日(木)

料金：大人(中学生以上) 8,000円／小学生 4,000円／未就学児(4〜6歳) 2,000円

「Winter Journey Japan 〜日本の冬を巡る旬彩ディナー＆スイーツビュッフェ〜」に、クリスマス限定メニューが加わります。

バラエティ豊かな料理の数々を心ゆくまで堪能できます。

宿泊プランからディナー、ロビーライブまで、クリスマスを彩るイベントが目白押し。

1年の締めくくりにふさわしい、思い出に残る時間を過ごせます。

リーベルホテル大阪「LIBER WINTER CELEBLATION 2025」の紹介でした。

