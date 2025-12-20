フリー素材サイト「いらすとや」が12月19日に公開した、来年の干支のイラストがネット上で注目を集めています。



【写真】「ちょwwwww」「衝撃すぎる」ネットがざわついたイラスト

イラストのタイトルは「新年のお祝いをするケンタウロスのイラスト（干支）」。同サイトの説明文には「楽しそうに扇子を持って踊るケンタウロスとケンタウロスの余りのイラストです」とあります。



ケンタウロスといえば、ギリシャ神話に登場する上半身が人間、下半身が馬という半人半馬の姿が有名です。しかし、いらすとやの新作では、扇子を手に陽気に踊るケンタウロスとは別に、頭が馬、下半身が人というシュールな一体も描かれています。



同じイラストは公式Xにも投稿され、投稿から1日で表示回数は240万回を超えるほどの反響の大きさに。なんともシュールな作品に、多くのネットユーザーは「ちょwwwww」「衝撃すぎる」「左の生物は何？」「ケンタウロスの余りの部分」「余りの部分は何と呼べばいいの？」「余ったパーツを合体させるとはさすが」「余りのパーツが楽しそうでなにより」「これはこれでかわいい」「電車の中で見てしまって苦しい」「年賀状に使えばよかった」などとざわついています。



同サイトではほかにも8点の干支のイラストを公開しており、餅つきを見守る「ケンタウロスの余り」の姿も描かれています。